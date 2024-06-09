Кохан завоевал бронзу чемпионата Европы в метании молота

Украинец Михаил Кохан завоевал бронзу чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике в метании молота.

В финале турнира украинец показал результат 80.18 м, что явилось лучшим результатом в карьере Кохана. В борьбе за победу он уступил поляку Войцеху Новицки и венгру Бенце Халасу.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Рим, Италия

Метание молота

Финал, 9 июня

Войцех Новицки (Польша) - 80.95 м Бенце Халас (Венгрия) - 80.48 м Михаил Кохан (Украина) - 80.18 м

Для Кохана это дебютная награда на континентальном первенстве и четвертой для Украины в Риме.

Чемпионат Европы по легкой атлетике продлится до 12 июня.