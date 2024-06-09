Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Легкая атлетика

Кохан завоевал бронзу чемпионата Европы в метании молота

— 9 июня, 23:33
Кохан завоевал бронзу чемпионата Европы в метании молота

Украинец Михаил Кохан завоевал бронзу чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике в метании молота.

В финале турнира украинец показал результат 80.18 м, что явилось лучшим результатом в карьере Кохана. В борьбе за победу он уступил поляку Войцеху Новицки и венгру Бенце Халасу.

Чемпионат Европы по легкой атлетике
Рим, Италия
Метание молота
Финал, 9 июня

  1. Войцех Новицки (Польша) - 80.95 м
  2. Бенце Халас (Венгрия) - 80.48 м
  3. Михаил Кохан (Украина) - 80.18 м

Для Кохана это дебютная награда на континентальном первенстве и четвертой для Украины в Риме.

Чемпионат Европы по легкой атлетике продлится до 12 июня.

Михайло Кохан

Михайло Кохан

Хватило одной попытки: Кохан прошел в финал Евро-2024 в метании молота
Кохан со вторым лучшим результатом сезона победил на турнире в Лос-Анджелесе
Фельфнер выиграл золото международного турнира в Германии по метанию копья

Последние новости