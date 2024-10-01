Магучих и Якушенко – лучшие спортсмены сентября по версии НОК

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих и борец греко-римского стиля Егор Якушенко – лучшие спортсмены сентября-2024 по версии экспертной комиссии Национального олимпийского комитета.

Об этом информирует пресс-служба НОК Украины.

В этом году Ярослава Магучих стала лауреаткой спортивного месяца уже в третий раз. Комиссия НОК Украины высоко отмечала ее достижения в июне и августе.

В то же время второй раз в текущем году в номинации "Лучший юный спортсмен месяца" победил борец греко-римского стиля Егор Якушенко.

В сентябре он стал чемпионом мира чемпион мира по весовой категории до 97 кг среди юниоров до 20 лет.

В 2024 году Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2.10 м), стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и победительницей Бриллиантовой лиги.