Кохан выграл серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

Украинский метатель молота Михаил Кохан занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве, Польша.

На этом этапе выступили все представители первой пятерки мирового рейтинга, в которую входит и 23-летний запорожец (второе место).

Михаилу удалось метнуть молот на 79,85 метра, что позволило ему получить серебро. Опередил Кохана лидер мирового рейтинга и олимпийский чемпион Парижа-2024 — канадец Итан Катцберг. Разница между лучшими попытками Михаила и Итана составила всего 18 сантиметров.

Напомним, на Олимпийских играх-2024 Кохан выиграл бронзовую медаль. Тогда он показал результат 79,39 м.