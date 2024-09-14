🥈 Дорощук получил серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги

Украинский легкоатлет Олег Дорощук стал вторым в прыжках в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

Тройка призеров сформировалась на 2,25 м. Эту высоту с первой попытки помимо Дорощука взял итальянец Джанмарко Тамбери. Со второй это сделал южнокореец У Сан Гек.

Следующая – 2,28 м – покорилась итальянцу и украинцу со второго раза, после чего они остались в секторе вдвоем.

Далее Дорощук с первого же скачка покорил 2,31 м. Этот результат является повторением личного рекорда украинца.

2,34 Дорощуку не покорились, Тамбери же удалось взять ее с третьего раза.

Поэтому украинский легкоатлет занял второе место, уступив только титулованному итальянцу.

Отметим, что для украинца это было первое выступление в финале Бриллиантовой лиги. Планку 2.31 метра он взял только второй раз в карьере.

Финал Бриллиантовой лиги. Прыжки в высоту, мужчины

1. 🥇 Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,34

2. 🥈 Олег Дорощук (Украина) — 2,31

3. 🥉 У Сан Гек (Южная Корея) — 2,25

Напомним, накануне победительницей женского финала по прыжкам в высоту стала украинка Ярослава Магучих, а Ирина Геращенко была завоевала бронзовую медаль.