На этапе Бриллиантовой лиги установили новый мировой рекорд по бегу на 1500 метров

Двухкратная олимпийская чемпионка по Кении Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд по бегу на 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Кенийка преодолела дистанцию за 3:49.04 мин, что на 0.07 секунды превзошло предыдущее достижение, также принадлежавшее Кипьегон.

"Париж - особое место. Это просто невероятно. Это фантастически побить свой собственный мировой рекорд. Я двигаюсь в правильном направлении к Олимпиаде-2024", - сказала Кипьегон.

"I'm surprised too! Paris is a special place. It's just amazing. Breaking my own WR was fantastic. I'm heading in the right direction for @Paris2024 !"



Faith Kipyegon on breaking a world record at #ParisDL🇫🇷 for the second year in a row.#DiamondLeague

📷 @chiaramontesan2 pic.twitter.com/BvTE01PNKj — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 7, 2024

Напомним, это уже второй мировой рекорд на восьмом этапе Бриллиантовой лиги. Накануне Ярослава Магучих установила новое достижение в женских прыжках в высоту.