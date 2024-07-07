На этапе Бриллиантовой лиги установили новый мировой рекорд по бегу на 1500 метров
Двухкратная олимпийская чемпионка по Кении Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд по бегу на 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
Кенийка преодолела дистанцию за 3:49.04 мин, что на 0.07 секунды превзошло предыдущее достижение, также принадлежавшее Кипьегон.
"Париж - особое место. Это просто невероятно. Это фантастически побить свой собственный мировой рекорд. Я двигаюсь в правильном направлении к Олимпиаде-2024", - сказала Кипьегон.
Напомним, это уже второй мировой рекорд на восьмом этапе Бриллиантовой лиги. Накануне Ярослава Магучих установила новое достижение в женских прыжках в высоту.