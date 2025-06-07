Дорощук завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал серебро на первом летнем этапе сезона Бриллиантовой лиги, который состоялся в Риме.

Украинец уверенно начал соревнования – с первой попытки взяв высоту 2,20, 2,23 и 2,26 м. Первые трудности у Дорощука возникли при взятии 2,28 м, которую он смог преодолеть со второй попытки. Кроме него, данную планку прошел южнокорейский легкоатлет У Сан Хёк.

В дальнейшем украинец с первой попытки взял высоту 2,30 м, зато кореец провалив свою попытку перенес планку на 2,32 м, которую успешно взял.

Дорощук не взяв две попытки на 2,32 перенес планку на 2,34 м. К сожалению, и эта попытка была неудачной.

Результаты прыжков в высоту:

У Сан Хёк (Республика Корея) – 2.32 м Олег Дорощук (Украина) – 2.30 м Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.26 м

Для 23-летнего украинца это был первый старт в сезоне на этапе Бриллиантовой лиги, последний раз он выступал в сентябре прошлого года. На финальном этапе в бельгийском Брюсселе он стал вице-чемпионом.

В марте Дорущук выступал на чемпионате мира в помещении, где с результатом 2 м 28 см занял пятое место. Перед этим Олег сумел выиграть золото чемпионата Европы, который проходил в нидерландском Апелдорне. Украинец тогда показал результат 2 м 34 см.