Дорощук стал серебряным призером легкоатлетического турнира Gala dei Castelli

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером на международном легкоатлетическом турнире Gala dei Castelli в Беллинцоне, Швейцария.

Об этом сообщает ФЛАУ.

Дорощук на старте со второй попытки преодолел 2.10 м и после 2.24 лидировал, опережая олимпийского чемпиона Токио-2020 Джамарко Тамбери по попыткам. После второго прыжка итальянец с высотой 2.27 вышел вперед. Украинец не смог преодолеть эту высоту и отметку 2.30, и завершил выступления на второй позиции.

Напомним, накануне Дорощук получил бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Также бронза покорилась украинцу на дебютном для него этапе в Хожуве, Польша.