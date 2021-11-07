Українці встановили два світові рекорди в бігу на 48 годин

Андрій Ткачук пробіг 410 кілометрів

Джерело - Чемпiон.

Двоє українців стали чемпіонами світу з бігу на 48 годин.

Про це повідомляє спортивний комітет України.

6-7 листопада у польському місті Забже відбувався III чемпіонат світу з бігу на біговій доріжці протягом 48 годин.Переможцем став українець Андрій Ткачук. Його результат - 410 кілометрів!

Це новий світовий рекорд, який тримався з 2008 року.

Серед жінок чемпіонкою світу також стала українка Валентина Ковальска, яка за дві доби пробігла 339 кілометрів. І це також новий світовий рекорд.