Українці встановили два світові рекорди в бігу на 48 годин

Джерело - Чемпiон.
Двоє українців стали чемпіонами світу з бігу на 48 годин.
Про це повідомляє спортивний комітет України.
6-7 листопада у польському місті Забже відбувався III чемпіонат світу з бігу на біговій доріжці протягом 48 годин.Переможцем став українець Андрій Ткачук. Його результат - 410 кілометрів!
Це новий світовий рекорд, який тримався з 2008 року.
Серед жінок чемпіонкою світу також стала українка Валентина Ковальска, яка за дві доби пробігла 339 кілометрів. І це також новий світовий рекорд.