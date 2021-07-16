Американка пропустить Олімпіаду, через марихуану

Джерело - Чемпiон.

Американська бігунка Ша'Керрі Річардсон не ввійшла до складу збірної США на літні Олімпійські ігри-2020 на Токіо. Спортсменка була відсторонена на місяць за позитивний допінг-тест на марихуану, який вона здала під час американського відбору 19 червня.

Її результати були анульовані, так що вона не відібрана в команду на особисті 100 м, однак залишався шанс, що їй дадуть пробігти в естафеті 4x100 м. Але як стало відомо, спортсменку не включили до складу збірної на Олімпіаду. Тепер ці Ігри вона точно пропустить.