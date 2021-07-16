 Американка пропустить Олімпіаду, через марихуану | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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Американка пропустить Олімпіаду, через марихуану

Сьогодні 12:07 294 0
Американка пропустить Олімпіаду, через марихуану

Джерело - Чемпiон.

Американська бігунка Ша'Керрі Річардсон не ввійшла до складу збірної США на літні Олімпійські ігри-2020 на Токіо. Спортсменка була відсторонена на місяць за позитивний допінг-тест на марихуану, який вона здала під час американського відбору 19 червня. 

Її результати були анульовані, так що вона не відібрана в команду на особисті 100 м, однак залишався шанс, що їй дадуть пробігти в естафеті 4x100 м. Але як стало відомо, спортсменку не включили до складу збірної на Олімпіаду. Тепер ці Ігри вона точно пропустить.

"Ми неймовірно співчуваємо Ша'Керрі в її ситуації і повністю згодні з тим, що правила щодо марихуани в спорті повинні бути змінені. Але, не дивлячись на те, що ми прекрасно розуміємо Ша'Керрі, ми також повинні слідувати спортивним принципам і справедливості щодо тих спортсменів, які чесно заслужили право виступати на Токіо-2020 ", - йдеться в заяві Федерації легкої атлетики США.

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