Як бігати і тренуватися в спеку

Спека – ніяка не перешкода для того, щоб тренуватися на відкритому повітрі. Тим більше що під час пандемії коронавірусної інфекції це набагато безпечніше занять в залі.

На ресурсі healthy-habits розповіли, як тренуються люди, для яких не існує відмовок і поганої погоди.

Тренуватися на відкритому повітрі цікавіше, ніж в закритому приміщенні. Однак при підвищенні температури повітря зростає і дискомфорт, який, може привести до дегідратації або навіть до теплового удару. Втім, є кілька способів зберегти розум (і тіло) холодними під час тренувань, без необхідності ховатися в закритому приміщенні під кондиціонером. Ось ці способи.

Не витирати піт

Не тільки сам процес потовиділення допомагає вашому тілу регулювати його температуру, але і подальше випаровування поту з поверхні тіла допомагає зберегти відчуття прохолоди. Фахівці також радять запустити процес випаровування заздалегідь, зімітувати піт, за допомогою спрею розпорошивши на тіло воду перед тренуванням.

Враховувати не тільки температуру повітря, але і його вологість

Висока вологість + спека – це зовсім не те ж саме, що просто спека. Так само як, наприклад, температура повітря може здаватися нижчою через вітер, висока вологість погіршує спеку. Тому коли вологість підвищена, рекомендується тренуватися по полегшеній програмі: якщо звикли бігати швидко, то в такі дні варто перейти на біг підтюпцем, а якщо зазвичай ви бігаєте підтюпцем, то замініть такий біг пішою прогулянкою або велосипедом.

Використовувати "дихаючі" матеріали

Абсолютно неважливо, темний чи світлий на вас одяг: біла футболка не врятує від перегрівання, а ось футболка з правильної тканини – врятує. Правильна тканина в такому випадку – та, яка дозволить вам пітніти, а поту вільно випаровуватися. Тому від бавовняних виробів, які вбирають піт і в процесі тренування стають важчими, варто відмовитися. Краще зупинити свій вибір на спеціальних, створених для занять спортом синтетичних матеріалах.

Пити воду

Всі знають, що пити під час тренування потрібно обов’язково, але скільки пити, коли ти нескінченно пітнієш – питання. Фахівці рекомендують випивати близько 150-200 мілілітрів кожні 15-20 хвилин тренування. Втім, ті ж фахівці стверджують, що пити, коли відчуваєте спрагу, цілком достатньо.