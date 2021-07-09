Кохан став чемпіоном Європи серед молоді

Легкоатлет в хорошій формі підходить до Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

В рамках чемпіонату Європи серед молоді, який проходить в Таллінні (Естонія), відбувся фінал в дисципліні метання молота.

Про це повідомляє федерації легкої атлетики України.

Перемогу в цьому змаганні здобув український спортсмен Михайло Кохан. 20-річний спортсмен показав результат 77,88 метра, який дозволив йому завоювати золота серед юнаків.

Ще один українець, Михайло Гаврилюк, метнув молот на дистанцію 73,18 метра, і зупинився за крок від п'єдесталу.

Відзначимо, що Кохан представлятиме Україну на майбутніх Олімпійських іграх-2020 на Токіо (Японія), і він підходить до турніру у відмінній формі і настрої.

Нагадаємо, кілька днів тому Михайло Кохан виграв турнір в Угорщині з метання молота, встановивши історичне досягнення.