Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі

Рижикова і Бех-Романчук завоювали бронзові нагороди

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла п'ятий етап Діамантової ліги, який відбувався у шведському Стокгольмі.

Українка здобула перемогу в стрибках у висоту. Магучіх показала результат 2,03 м, що є найкращим результатом сезону у світі.

Ірина Геращенко посіла четверте місце з результатом 1,96 м.

В активі українок ще дві медалі п'ятого етапу Діамантової ліги. Анна Рижикова завоювала бронзову нагороду в бігу з бар'єрами на 400 метрів. Рижикова пробігла дистанцію за 52,96 секунди, встановивши новий національний рекорд України.

Марина Бех-Романчук посіла третє місце в стрибках у довжину.