Як швидко втрачається форма

Перерви в тренуваннях трапляються у всіх. На сайті Healthy-habits пояснили як вони позначаються на організмі і як впливають на фізичну форму.

Як швидко ви будете втрачати форму

Хороша фізична форма складається з м’язової сили, аеробної витривалості, гнучкості та інших показників. Швидкість втрати форми в першу чергу залежить від рівня спортивної підготовки людини. У добре тренованих людей навіть після перерви витривалість і сила залишаються вищими, ніж у менш тренованих. Значення має і вік. У дослідженні, опублікованому в журналі Medicine and Science in Sports and Exercise, вчені розділили учасників на дві категорії: від 20 до 30 років і від 65 до 75 років. З’ясувалося, що протягом шестимісячної перерви в тренуваннях старші учасники втрачали силу майже в два рази швидше, ніж молодші. А ось істотних відмінностей у втраті сили між чоловіками і жінками вчені не виявили.

Які перерви не зашкодять

Невеликі перерви в тренуваннях не зашкодять організму і навіть підуть на користь. Інколи навіть важливо дати собі час на відновлення. Наші м’язи розвиваються, а спортивні показники поліпшуються саме в години відпочинку. Кілька днів без тренувань не зіпсують вашу фізичну форму.

Коли почнуться перші зміни

Добре натреновані люди, згідно з дослідженнями, починають втрачати м’язову силу приблизно через три тижні без тренувань.

Витривалість може погіршуватися ще швидше. В одному з досліджень вчені спостерігали, як змінюється витривалість бігунів, коли ті починають тренуватися менш інтенсивно: після участі в Бостонському марафоні спортсмени скоротили тренування до мінімуму, і після чотирьох тижнів рівень їхньої витривалості став знижуватися. Вчені відзначили: якби бігуни перестали займатися, їх показники впали б ще сильніше.

У новачків перші зміни в організмі можна помітити вже через два тижні перерви в тренуваннях. А за чотири тижні вони можуть повністю розгубити той рівень витривалості, якого домагалися протягом двох місяців тренувань.

Наскільки швидко можна повернути гарну фізичну форму

Є хороша новина: якщо ви займалися раніше, ваша м’язова сила, витривалість та інші показники після перерви будуть прогресувати швидше, ніж у тих, хто ніколи не тренувався, – вам допоможе м’язова пам’ять.