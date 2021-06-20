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Навколо спорту

У ДТП загинула українська рекордсменка

Сьогодні 17:17 761 0
Спортсменка поверталася з півмарафону
У ДТП загинула українська рекордсменка

Джерело - Пейсмейкери.

19 червня в аварії на трасі Київ-Прилуки загинула  21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Про це у Facebook повідомляє Telegram-канал подкасту Пейсмейкери.

Того дня спортсменка стартувала одразу на двох забігах. Зранку стартувала в Сумах на півмарафоні, а увечері на Київському ультрамарафоні.

Катерина Долган - кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики, призерка численних змагань та Чемпіонатів України. 9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Цього дня Катерина Долган пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.

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