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Як часто міняти кросівки для бігу

Сьогодні 18:45 167 0
Як часто міняти кросівки для бігу

Джерело - healthy-habits.

Ресурс бігових кросівок не нескінченний. Але як зрозуміти, що улюблена пара вже відслужила своє? Скільки кілометрів в середньому можна пробігати в одних кросівках і коли їх пора міняти?

Що впливає на термін служби кросівок розповідає сайт healthy-habits.

Є кілька факторів, які можуть як скоротити, так і продовжити життя ваших кросівок.

  • Покриття та завдання

Використовуйте кросівки тільки за призначенням. У шосейних кросівках тренуйтеся на асфальті, в тонких моделях бігайте змагання, в трейлових штурмуйте бездоріжжя. Не прагніть зробити будь-яку пару універсальною.

  • Інтенсивність тренувань і загальний пробіг

Для більшості людей кросівки зберігають оптимальну амортизацію при пробігу до 600-800 км. Марафонки з тонкою підошвою зношуються швидше, після 400-500 км. Цікавий факт: початкова амортизація взуття скорочується зі 100% до 67% після пробігу в 150 миль (або 240 км), до 60% – після 500 миль (800 км).

  • Вага бігуна

Виробники орієнтуються на абстрактного бігуна із середньою статурою. Якщо ви важите більше середнього, то кросівки зносяться швидше.

Є й додаткові фактори. Впливає індивідуальна біомеханіка бігу, як людина ставить стопу. Пронація не впливає на знос, якщо тільки ви підібрали кросівки, які не підходять під ваш тип.
Як зрозуміти, що кросівки пора міняти

Менш очевидні ознаки

  • Середня підошва дуже тверда, і на ній з’явилися повздовжні складки. Взуття вже не може забезпечувати вам ту ж амортизацію, яким була раніше.
  • Вивчіть верх кросівка, чи зберігає він форму. Якщо бічні сторони вашого взуття зношені, але підошва все ще знаходиться в хорошому стані, це може означати, що ви обрали неправильний розмір для своєї ноги або ж вам потрібне взуття з підтримкою.

Більш очевидні ознаки

  • Оцініть стан зовнішньої підошви. Протектор стерся, вона виглядає убого? Є тріщини? Або, що гірше, уже видно середню підошву? З кросівками пора прощатися.
  • Ваші власні відчуття: якщо ви більше не відчуваєте віддачі енергії під час тренування або з’явилися несподівані больові відчуття, це теж знак того, що термін служби взуття підійшов до кінця.
  • Взуття зовсім “убите” – ви ризикуєте отримати травму під час тренування.
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