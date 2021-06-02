 Як схуднути за допомогою бігу | RunNews | Champion.com.ua
Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020
Вчора 20:00 4416
Динамо продовжило контракт з Луческу
Сьогодні 12:27 108
Шлях на Євро. Відеоогляд матчів збірної України на груповому етапі відбору
Сьогодні 12:07 3081
Ребров може повернутися в Динамо у 2022 році
Вчора 21:43 772
Анчелотті - головний тренер Реалу
Вчора 20:12 1084
Світоліна з боями виграла стартовий матч на Ролан Гаррос
Вчора 14:28 2259 3
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 13:04 10696
Маліновському необхідна операція
Вчора 12:43 4087
Зозуля покинув Альбасете
Вчора 12:12 1482
Усик: Я готовий битися з усіма
Вчора 10:55 1218
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
 
 2000 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відомому журналісту погрожують фізичною розправою за пост у Фейсбуці
Відомому журналісту погрожують фізичною розправою за пост у Фейсбуці Андрій Твердохліб
Вчора 09:38 1319 1
Шоссейный велосипед: главные особенности
Шоссейный велосипед: главные особенности Дима Копий
31.05.2021 21:45 315
Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком
Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком Valeriy Ruchka
31.05.2021 14:10 1892 2
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
29.05.2021 18:24 773
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
29.05.2021 17:29 31482 12
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
29.05.2021 15:48 840 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
29.05.2021 14:20 2602
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2021 14:17 5240
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
29.05.2021 13:09 3284
Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів
Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
29.05.2021 12:49 621
Прямі трансляції
Навколо спорту

Як схуднути за допомогою бігу

Сьогодні 10:01 222 0
Як схуднути за допомогою бігу

Джерело - healthy-habits.com.ua.

Чи може біг допомогти схуднути?

Насправді остаточної відповіді на питання, чи є біг хорошим способом зменшити відсоток жиру в організмі, немає. Це залежить від багатьох обставин.

Єдиний реальний спосіб дізнатися, чи допоможе біг схуднути, – це спробувати. Деякі люди бігають спринти по 10 хвилин три рази на тиждень і втрачають вагу, водночас інші можуть бігати марафони і не бачити змін,- каже доктор Чарлі Зельцер.

Наскільки можна схуднути, буде залежати від статури, харчування, генетики та інших факторів. Не існує єдиної формули для всіх. Однак є кроки, які можна зробити, щоб отримати максимальну віддачу від пройдених кілометрів. Головне – все робити поступово.

Скільки потрібно бігати, щоб схуднути?

Хоча точну відстань буде залежати від поточної ваги, рівня фізичної підготовки і того, як далеко ви готові пробігти, є кілька тестів, які можна використовувати, щоб визначити ідеальну щотижневу кількість пройдених кілометрів. Щоб скинути, скажімо, півкіло на тиждень, потрібно спалювати додатково 500 або більше калорій щодня.

Щоб домогтися цього за допомогою одного бігу, без змін у дієті (для прикладу беремо жінку вагою 55 кілограмів), потрібно буде бігати по 45 хвилин кожен день,- каже тренер Джанет Гамільтон.

За словами Гамільтон, це практично недосяжний показник. Краще вибрати щось менш складне – наприклад, 30-хвилинну пробіжку чотири дні в тиждень. З її допомогою можна кожного разу спалювати близько 350 калорій.

Чи можна схуднути лише за допомогою бігу?

Спортсменка Сара Ліндсі застерігає від занять лише кардіо, оскільки в такому випадку буде йти не тільки жировий прошарок, а й м’язова маса. А це не найкраще рішення для підтримки здоров’я.

Коли ви спалюєте калорії, ця енергія надходить з жирових запасів, запасів глікогену, а потім з білка. Чим більше ваша м’язова маса, тим вище ваш базовий рівень метаболізму – тобто якщо у вас менше м’язів, то вам потрібно менше їсти, щоб організм нормально функціонував,- пояснює Ліндсі.

Експерт радить поєднувати біг з силовими тренуваннями – три силових тренування (по 45 хвилин) в тиждень і одна або дві пробіжки. Ось ідеальна формула.

Який вид бігу найкраще підходить для схуднення?

Дослідження показують, що високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) – спринти, біг по горбах і так далі – найбільш ефективні для схуднення. Фактично HIIT допоможе спалювати на третину більше жиру, ніж вправи середньої інтенсивності (наприклад, біг підтюпцем), оскільки тіло продовжує спалювати жир навіть після тренування.

Чи варто їсти перед бігом?

Це питання, яке задають багато бігунів, однак відповідь досить проста. Експерт з бігу Аніта Бін каже, що найкращий час для прийому їжі – приблизно за три або чотири години до тренування. Це дасть організму достатньо часу, щоб почати перетравлювати їжу, а частина цієї енергії потім перейде в кровотік, і будуть будуватися м’язи.

Якщо добре пообідаєте прямо перед пробіжкою, то відчуєте дискомфорт і важкість у шлунку. Ось чому експерти рекомендують планувати довгі пробіжки на вечір або вихідні, якщо це можливо.

Перекус за 30 хвилин до пробіжки трохи підніме рівень цукру в крові, це допоможе не зголодніти і зберегти темп бігу якомога довше. Не обов’язково їсти складні, багаті поживними речовинами продукти: потрібні прості вуглеводи, тобто банани, фініки або інші сухофрукти, енергетичні батончики.

Коментарі ()