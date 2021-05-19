Рижикова виграла срібло на турнірі в Остраві

Рижикова виграла срібло на першому міжнародному старті легкоатлетичного сезону

Українська бігунка Анна Рижикова стала друго на дистанції 400 метрів з бар'єрами на турнірі World Continental Tour (Gold Level) в Остраві.

На дистанції Петерсен та Рижикова підтвердила статус фавориток, захопивши лідерство разом з британкою Джессі Найт. Вони втрьох майже одночасно вибігли на останню 100-метрівку, але Анна все-таки була позаду, третьою.

Та на вирішальних метрах Анна Рижикова змогла обійти Петерсен - з результатом 55.09 секунди українка фінішувала другою. Виграла старт Джессі Найт, яка вибігла з 55 секунд та встановила особистий рекорд.

World Continental Tour (Gold Level)

Острава, Чехія

400 м з бар'єрами, Жінки

1. Джессі Найт (Велика Британія) - 54.74 сек

2. Анна Рижикова (Україна) - 55.09 сек

3. Сара Слотт Петерсен (Данія) - 55.76