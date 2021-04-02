Бех-Романчук претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Українка стала чемпіонкою Європи

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук претендує на звання найкращої легкоатлетки березня за версією Європейської легкоатлетичної асоціації.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

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Крім українки на звання найкращої претендують швейцарська спринтерка Айла дель Понте, нідерландка Надін Віссер та бельгійська легкоатлетка Нафіссату Тіам.

Бех-Романчук, із найкращим результатом сезону у світі (6,92), здобула золото на чемпіонаті Європи.