Бех-Романчук претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Джерело - Чемпіон.
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук претендує на звання найкращої легкоатлетки березня за версією Європейської легкоатлетичної асоціації.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
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Крім українки на звання найкращої претендують швейцарська спринтерка Айла дель Понте, нідерландка Надін Віссер та бельгійська легкоатлетка Нафіссату Тіам.
Бех-Романчук, із найкращим результатом сезону у світі (6,92), здобула золото на чемпіонаті Європи.
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