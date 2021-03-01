Магучіх вдруге поспіль претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Українка з найкращим результатом сезону і рекордом України виграла турнір в Чехії

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки лютого за версією Європейської легкоатлетичної асоціації.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Крім українки на звання кращої претендують нідерландки Фемке Бол і Надін Виссер, а також представниця Італії Лариса Япікіно.

Ярослава з абсолютним рекордом України (2.06 метра) перемогла на турнірі в Банська-Бистриці, після чого взяла участь в чемпіонаті України з легкої атлетики в Сумах, де стрибнула вище інших з результатом 2 метри.

Нагадаємо, Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи у січні.