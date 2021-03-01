 Магучіх вдруге поспіль претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Магучіх вдруге поспіль претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

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#Магучіх

Джерело - iSport.ua.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки лютого за версією Європейської легкоатлетичної асоціації.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Крім українки на звання кращої претендують нідерландки Фемке Бол і Надін Виссер, а також представниця Італії Лариса Япікіно.

Ярослава з абсолютним рекордом України (2.06 метра) перемогла на турнірі в Банська-Бистриці, після чого взяла участь в чемпіонаті України з легкої атлетики в Сумах, де стрибнула вище інших з результатом 2 метри.

Нагадаємо, Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи у січні.

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