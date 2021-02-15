Геращенко виграла турнір у Франції

Джерело - suspilne.media.
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула перемогу на турнірі Бронзової Серії з легкої атлетики у приміщенні, який відбувся у Франції.
Про це повідомляє Суспільне.
Українка єдина взяти взяла висоту в 1.90 м.
Геращенко спробувала взяти більшу висоту, пропустивши 1.93 метри. Проте висоту 1.96 м українська стрибунка не подолала.
Стрибки у висоту
Жінки, Фінал
1. Ірина Геращенко (Україна) - 1.90 м
2-3. Нафіссату Тіам (Бельгія) - 1.86 м
2-3. Марія Вуковіч (Чорногорія) - 1.86 м