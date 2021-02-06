 Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні
Вчора 16:40 854
Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні
Сьогодні 08:26 120
Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 06:20 643
Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували
Вчора 20:25 2044
Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом
Вчора 19:39 2518
Мілан цікавиться гравцем Шахтаря
Вчора 18:40 1733
ЛАСК віддав Чеберка в оренду хорватському клубу
Вчора 16:26 1114
Світоліна на тай-брейку поступилась Мертенс в 1/4 турніру у Мельбурні
Вчора 13:22 1544
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Вчора 12:56 4287
Світоліна та Костюк дізналися суперниць на Australian Open
Вчора 10:30 2395
Блоги
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
Вчора 12:56 4287
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 10:57 3651
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців Андрій Твердохліб
Вчора 10:37 412
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 1762
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну!
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну! Андрій Твердохліб
Вчора 07:49 1493 3
Канадська майстерність. Відео неймовірного буліта з УХЛ
Канадська майстерність. Відео неймовірного буліта з УХЛ Valeriy Ruchka
03.02.2021 17:31 1254 1
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
03.02.2021 12:26 660
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту Valeriy Ruchka
03.02.2021 10:43 6300
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса Андрій Твердохліб
03.02.2021 05:56 9855 1
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії Андрій Твердохліб
03.02.2021 05:37 2491
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:26 RunNews Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні 120
08:13 Футбол ПСЖ закрив тренувальну базу 152
08:00 Футбол Аталанта - Торіно: Де дивитися матч Серії А 2204
06:20 Пряма трансляція Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE 643
5 Лютого 2021
23:58 Бокс Головкін може навесні провести об'єднавчий бій 1602
23:52 Футбол Алавес здолав Вальядолід у 22 турі Ла-Ліги 1122
23:39 Футбол Фіорентина вдома програла Інтеру у 21 турі Серії А 1198
23:26 Теніс Вільямс знялася з Australian Open через травму плеча 1437
23:11 Футбол Полісся підписало чотирьох футболістів 1427
22:56 Футбол Баварія на виїзді переграла Герту у 20 турі Бундесліги 1283
22:39 Бокс Джервонта Девіс травмував руку 1477
22:26 Біатлон Став відомий склад збірної України на 3 та 4 етапи Кубка IBU 3192
22:10 Футбол Зідан: Я не збираюся йти 1679
21:56 Футбол Колос підписав захисника збірної Білорусі 1612
21:39 Бокс Бій Тейлор-Рамірес переноситься 1596
21:24 Баскетбол Дніпро переграв Миколаїв, Харківські Соколи програли Тернополю у Суперлізі 1563
21:09 Бокс Став відомий можливий наступний суперник Берінчика 1842
20:55 Футбол Один з лідерів Наполі заразився коронавірусом 1559
20:40 Футбол Голанд може продовжити кар'єру в Англії 1940
20:25 Бокс Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували 2044
20:11 Футбол Коваленко потрапив до заявки Аталанти на матч з Торіно 2224
19:56 Баскетбол Хімік здолав Київ-Баскет у Суперлізі 1855
19:39 Бокс Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом 2518
19:24 Футбол Олімпік підписав бразильського вінгера 2089
19:13 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 489

Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні

Сьогодні 08:26 120 0
Марина Бех-Романчук - друга на першому старті зимового сезону
Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні
#Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль на турнірі ISTAF Indoor в Берліні.

Це був перший турнір зі стрибків у довжину для української легкоатлетки у цьому році. Змагання у Франкфурті та Дюсельдорфі, які відбулися у січні, Бех-Романчук пропустила, проте цього разу на турнір приїхала.

Перемогу на турнірі здобула німкеня Малайка Міхамбо (6,77 м). Бех-Романчук із результатом 6,64 м стала другою.

ISTAF Indoor 2021
Берлін, Німеччина
Стрибки в довжину, 5 лютого
1. Малайка Міхамбо (Німеччина) - 6.77 м
2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.64 м
3. Талія Брукс (США) - 6.49 м

Коментарі ()