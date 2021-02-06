Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні

Марина Бех-Романчук - друга на першому старті зимового сезону

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль на турнірі ISTAF Indoor в Берліні.

Це був перший турнір зі стрибків у довжину для української легкоатлетки у цьому році. Змагання у Франкфурті та Дюсельдорфі, які відбулися у січні, Бех-Романчук пропустила, проте цього разу на турнір приїхала.

Перемогу на турнірі здобула німкеня Малайка Міхамбо (6,77 м). Бех-Романчук із результатом 6,64 м стала другою.

ISTAF Indoor 2021

Берлін, Німеччина

Стрибки в довжину, 5 лютого

1. Малайка Міхамбо (Німеччина) - 6.77 м

2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.64 м

3. Талія Брукс (США) - 6.49 м