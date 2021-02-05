Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні

Є чудові шанси завоювати це звання ще й в лютому

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх названа найкращою легкоатлеткою місяці в січні.

Про це повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація.

"Відкрила сезон з висоти 2,02 метра в Києві, а потім взяла 2,00 метра в Удіне.

Ярослава Магучіх - найкраща легкоатлетка місяці в січні! Є підозра, що Магучіх може бути номінована і в наступному місяці", - сказано в повідомленні асоціації.

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Відзначимо, що рекордну висоту 2,06 Ярослава брала вже в лютому.