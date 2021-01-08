Чемпіон світу порушив антидопінгові правила

Маньонга тимчасово відсторонений

Джерело - Чемпіон.

Південноафриканський стрибун у довжину Луво Маньонга тимчасово відсторонений від участі у змаганнях.

Про це повідомляє сайт Незалежного органу по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Призер Олімпійських ігор 2016 року і чемпіон світу 2017 року порушив антидопінгові правила, не надавши дані про своє місцеперебування.

За аналогічне порушення був дискваліфікований переможець молодіжного чемпіонату світу 2014 року в бігу на 800 метрів Альфред Кіпкетер з Кенії.

Раніше Маньонга не раз опинявся в центрі скандалів. У 2012 році у спортсмена був виявлений позитивний результат тесту на наркотики, після чого він лікувався від метамфетамінової залежності. Незважаючи на недугу, спортсмен в підсумку зумів повернутися і добитися чималих успіхів в стрибках в довжину.

Нагаємо, помер український олімпійський чемпіон.