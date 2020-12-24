Бех-Романчук - найкраща легкоатлетка світу

Марина Бех-Романчук провела видатний сезон

Українка Марина Бех-Романчук стала найкращою легкоатлеткою світу в стрибках у довжину за версією журналу Track & Field.

Про це повідомляє Track & Field.

Видання поставило Марину Бех-Романчук на перше місце серед стрибунок в довжину.

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Українка у 2020 році здобула дві перемоги на етапах Діамантової ліги, виграла загальний залік Світового легкоатлетичного туру та оновила особистий рекорд - 6,96 м.

У ТОП-3 у своїх дисциплінах за версією Track & Field потрапили ще три українки. Ярослава Магучіх і Юлія Левченко в стрибках у висоту поступилися лише росіянці Марії Ласіцкене, а Аліна Шух стала другою в рейтингу кращих багатоборок року.

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