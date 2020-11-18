 Олімпійську рекордсменку зобразили на медалях Дніпровського півмарафону | RunNews | Champion.com.ua
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Олімпійську рекордсменку зобразили на медалях Дніпровського півмарафону

Сьогодні 16:37 458 0
Олімпійську рекордсменку зобразили на медалях Дніпровського півмарафону

Джерело - Чемпіон.

Медалі ювілейного 5-го Дніпровського півмарафону INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON 2020 Online будуть присвячені дніпровській легкоатлетці Людмилі Шевцовій – олімпійській чемпіонці 1960 року, власниці світового рекорду з бігу на 800 м. Забіг відбудеться 21-22 листопада, повідомила компанія-організатор Run Ukraine.

У 2020 році компанія Run Ukraine об’єднала дизайн медалей п’яти заходів Ukrainian Majors Running League в єдину концепцію, суть якої — розкрити унікальність і цінність кожного міста старту через його історію, визначальну пам’ятку чи ювілейну подію, адже майбутнє неможливе без минулого. 

60 років тому, на ХVІІ Олімпійських іграх у Римі українська легкоатлетка Людмила Шевцова здобула золото в забігові на 800 метрів, встановивши світовий рекорд. Вона подолала цю дистанцію за 2 хвилини 4.3 секунди.

За перемогу українська легкоатлетка до останніх секунд боролася  з австралійкою Брендою Джонс. Нога до ноги, кросівок до кросівка дівчата наближалися до фінішної лінії, і за мить до її перетину Людмила вирвалася вперед. Кадри, які зафіксували цей історичний момент, доводять, що за мету потрібно боротися до кінця. Цю неймовірну перемогу зобразили на медалях цьогорічного 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON 2020 ONLINE.

"Це історія про витримку, наполегливість, миті, які вирішують усе, – вважає директор з маркетингу та комунікацій Run Ukraine Вікторія Веремієнко. – А ще це історія про те, що ніщо не визначено, доки ти не досяг фінішу. Доки ти рухаєшся, доки фінішна лінія ще попереду – ти можеш все, навіть переписати реальність. Ось чому нас надихнула ця історія і ось чому Людмила Шевцова стала героїнею медалей 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON 2020 ONLINE".

Незважаючи на те, що майбутня олімпійська чемпіонка народилася у Краснодарському краї, спортивну кар’єру вона розпочала саме в Дніпрі. Довгий час Людмила тренувалася у дніпровській спортивній команді "Авангард", а Федерація легкої атлетики Дніпра зараховує Людмилу Шевцову до найвидатніших спортсменок міста.

“Завжди захопливо, коли небувалу силу та мужність демонструють тендітні жінки. Це стосується не лише спорту, а й будь-якої іншої сфери: інженерії, науки, медицини чи бізнесу. Ми щиро бажаємо, аби історія дніпровської легкоатлетки Людмили Шевцової надихнула учасників INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON 2020 Online на нові рекорди та досягнення не лише у бігові”, – розповіла начальник управління комунікацій ІНТЕРПАЙП Людмила Новак.

Завдяки незвичному формату онлайн усі учасники півмарафону зможуть взяти участь у заході та здобути медалі, не порушуючи умов карантину: кожен бігтиме обрану дистанцію у зручний для себе час та за будь-яким маршрутом. 

Для участі в Дніпровському півмарафоні 21-22 листопада необов’язково приїжджати до Дніпра. На заваді не стануть навіть закриті кордони: вже зареєструвалися учасники з 22 країн світу, і реєстрація досі триває.

Під час заходу бігуни долатимуть різні дистанції, на свій вибір: 21 км, 10 км або Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

Долучитися до забігу і здобути медаль може кожен охочий, незалежно від рівня своєї спортивної підготовки. Усе що потрібно – пройти реєстрацію на сайті півмарафону, а в день заходу вийти на пробіжку, увімкнувши на телефоні будь-який біговий додаток. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/ 

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