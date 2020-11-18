У спортсменки виявили заборонену речовину

Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна після перемоги на Софійському марафоні у жовтні здала позитивний допінг-тест на вживання заборонених антидопінговим законодавством речовин.

Про це повідомляє пресслужба AIU.

Відділ доброчесності легкої атлетики (AIU) тимчасово відсторонив від змагань переможців марафону Wizz Air Sofia-2020 Вікторію Хапіліну з України та Юссефа Сбайї з Марокко за наявність у їхніх допінг-пробах рекомбінантного EPO, що порушує антидопінгові правила Світової легкої атлетики.

Нагадаємо, у жовтні Хапіліна із рекордним часом перемогла на марафоні у Болгарії.