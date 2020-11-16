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Помер відомий український тренер

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Причиною смерті стала тривала хвороба
Помер відомий український тренер
#Гешко, #Миронюк

Джерело - Чемпіон.

На 74-му році життя не стало відомо українського тренера Георгія Миронюка.

Про це повідомив Іван Гешко.

"Сьогодні Буковинський спорт зазнав ще однієї непоправної втрати, і дуже важкої для мене - в інший світ відійшов мій Тренер і, можна сказати, другий батько Георгій Георгійович Миронюк...

Останнім часом він хворів, поступово боротися проти хвороб було все важче, і зрештою вони добили нашого Тренера...", - розповів Гешко.

Відзначимо, що Миронюк був тренером першого зі Східної Європи призера чемпіонату світу на дистанції 1500 м, а пізніше вже і чемпіона Європи та світу на цій дистанції у приміщенні, найкращого спортсмена України 2006 року Івана Гешка.

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