Джерело - Чемпіон.
На 74-му році життя не стало відомо українського тренера Георгія Миронюка.
Про це повідомив Іван Гешко.
"Сьогодні Буковинський спорт зазнав ще однієї непоправної втрати, і дуже важкої для мене - в інший світ відійшов мій Тренер і, можна сказати, другий батько Георгій Георгійович Миронюк...
Останнім часом він хворів, поступово боротися проти хвороб було все важче, і зрештою вони добили нашого Тренера...", - розповів Гешко.
Відзначимо, що Миронюк був тренером першого зі Східної Європи призера чемпіонату світу на дистанції 1500 м, а пізніше вже і чемпіона Європи та світу на цій дистанції у приміщенні, найкращого спортсмена України 2006 року Івана Гешка.