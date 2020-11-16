На 74-му році життя не стало відомо українського тренера Георгія Миронюка.

Про це повідомив Іван Гешко.

"Сьогодні Буковинський спорт зазнав ще однієї непоправної втрати, і дуже важкої для мене - в інший світ відійшов мій Тренер і, можна сказати, другий батько Георгій Георгійович Миронюк...

Останнім часом він хворів, поступово боротися проти хвороб було все важче, і зрештою вони добили нашого Тренера...", - розповів Гешко.