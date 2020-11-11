У Білорусі засудили срібного призера Олімпіади

Кравченко не згоден з політичним вектором країни

Срібний призер олімпійських ігор в десятиборстві Андрій Кравченко отримав 10 діб адміністративного арешту.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Раніше він підписав листа проти насильства силових структур і за чесні вибори президента країни.

Кравченко затримали в неділю під час протестного маршу. 10-денний термін ув'язнення він буде відбувати в СІЗО міста Жодіно.

Раніше від 10 до 15 діб арешту за незгоду з політикою Олександра Лукашенка отримали ще кілька відомих білоруських спортсменів: Олена Левченко (віцечемпіонка жіночої НБА), Марія Шакуро (капітан збірної Білорусі з регбі), Костянтин Полей (тренер по дзюдо), Юрій Булат (чемпіон світу з тайського боксу), Олександра Ситникова (чемпіонка Білорусі з муай-тай та кікбоксингу) і Ігор Бояр (чемпіон Білорусі з американського футболу).

Всього ж в Білорусі близько 1000 місцевих спортсменів і тренерів підписали листа проти дій нинішнього президента країни.