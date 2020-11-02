Київський марафон об’єднав на онлайн-старті 4300 бігунів з 43 країн світу

Джерело - Чемпіон.

31 жовтня-1 листопада в 11-му Київському марафоні WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online взяли участь близько 4300 бігунів з 43 країн світу. Через пандемію забіг відбувся в онлайн-форматі, завдяки чому тисячі бігунів змогли взяти у ньому дистанційно, не порушуючи умов карантину, повідомляє компанія-організатор Run Ukraine.

Незмінним титульним партнером заходу з 2014 року залишається авіакомпанія Wizz Air.

Пробігти Київський марафон можна було за межами Києва і навіть України. Одночасно 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online долали бігуни в 43 країнах та на 6 континентах: Європі, Азії, Північній та Південній Америках, Австралії та Африці.

Кожен учасник міг обрати комфортну для себе дистанцію та подолати її у будь-якій точці світу: 42 км, 21 км, 10 км або ж Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

"У 2010 році саме з Київського марафону розпочалася бігова історія України, яка триває до сьогодні. Сьогодні кожен з нас виходить на старт, маючи свою особисту ціль та мотивацію. Для себе я назвав цей сезон – "сезоном усвідомлення". Сьогодні як ніколи важливо розуміти, для чого ти це робиш. Я колись чув такий вислів: "Біг – це тренд, і тренди, як ви знаєте, проходять". Але я не вірю у ці слова. Я вірю, що наш біг має бути усвідомленим і будуватися на цінностях, а не на хайпі. Цей сезон – це унікальна можливість відкрити себе заново, копнути глибше, побачити більше. Ми з вами біжимо цей марафон життя разом. Яким він буде, залежить тільки від нас", – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

На Трухановому острові 31 жовтня-1 листопада була організована фанова стартова зона, де київські бігуни могли розпочати свій забіг під стартовою аркою, як у докарантинні часи. За два дні на Трухановому, серед інших бігунів, пробігли лідер гурту СКАЙ, амбасадор Київського марафону Олег Собчук, який у суботу пробіг свій перший марафон (42 км), амбасадорка Київського марафону, вокалістка гурту А.Р.М.І.Я. Світлана Сафронова, президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков, телеведучі Анатолій Анатоліч та Слава Варда, заступник голови Фонду державного майна Костянтин Кошеленко, видавчиня bit.ua Тетяна Гриньова, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, тренерка та письменниця Марі Карачина. Бігунів підтримували родичі та волонтери, а на фініші кожен вдягав медаль, яка заздалегідь приїхала до нього поштою.

Під час заходу відбувся забіг “Ветеранська десятка”, у якому взяли участь близько 140 ветеранів АТО/ООС. У біговому сезоні 2020 такі старти проходять у межах кожного забігу Run Ukraine. Це своєрідна вдячність організаторів українським героям, їхній посильний вклад в реабілітацію українських військових та повернення їх до буденного життя поза окопами, зазначають в Run Ukraine. Під час Львівського, Київського, Одеського півмарафонів та Київського марафону свої дистанції подолали майже 700 ветеранів АТО, аналогічний забіг відбудеться ще 21-22 листопада в межах Дніпровського півмарафону.

Окрім того, в межах Київського марафону відбувся забіг з собаками PRO PLAN® DOG RUN Online. 280 бігунів разом зі своїми собаками взяли у ньому участь та здобули медалі для себе та для своїх чотириногих напарників.

До бігового свята приєдналися відомі артисти, блогери та лідери думок. 31 жовтня-1 листопада свої дистанції на 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online подолали оперна співачка Олена Гребенюк, учасник шоу “Зважені та щасливі” Дмитро Завоюра, блогерка-нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Не оминули увагою традиційний київський старт і елітні українські бігуни: найтитулованіший вітчизняний марафонець, неодноразовий учасник Олімпійських ігор Олександр Сітковський, переможниця Київського півмарафону 2018 Вікторія Калюжна, срібний призер Zaporizhstal Half Marathon 2019 Микола Нижник, чемпіон України з бігу на 10 000 м 2017 та 2019 років Єгор Жуков, багаторазовий чемпіон України з бігу на 1500м, 5000м, 10 000 м серед юніорів та молоді Артем Алфімов, багаторазовий чемпіон України серед юніорів та молоді на дистанції 1500 м Андрій Аліксійчук.

У межах Київського марафону було запущено фандрайзингові кампанії з двома благодійними платформами: dobro.ua та Kind Challenge. Кожен охочий міг доєднатися до кампанії та зібрати кошти на обрану благодійну мету. Станом на 1 листопада "добрі бігуни" зібрали на доброчинність понад 250 000 грн. Збір коштів досі триває.

Також до забігу доєднався біговий клуб "Рука об руку", де займаються діти з ДЦП та їхні друзі та родичі. Півмарафонську дистанцію подолав спортсмен на інвалідному візку Дмитро Васильцов.

Нагадаємо, Київський марафон 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online – це четвертий із п’яти етапів бігової ліги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, яка цьогоріч відбувається в онлайн-форматі. Бігуни, які пробіжать усі п’ять заходів, здобудуть шосту медаль – фінішера Бігової Ліги.

Наступний етап Ліги відбудеться 21-22 листопада. Ним стане Дніпровський півмарафон INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online.