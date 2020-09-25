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Бех-Романчук із найкращим стрибком у сезоні виграла етап Діамантової ліги

Сьогодні 20:59 163 0
Українка показала другий найкращий результат у кар'єрі
Бех-Романчук із найкращим стрибком у сезоні виграла етап Діамантової ліги
#Бех-Романчук, #Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину на останньому етапі Діамантової ліги 2020, який проходить у Досі, столиці Катару.

Марина Бех-Романчук виграла саме завдяки вдалій останні спробі, де вона виконала стрибок на 6.91 метра. Це другий найкращий результат в кар'єрі (усього 2 сантиметри від особистого рекорду) та найкращий стрибок у сезоні.

Діамантова ліга
Доха, Катар
Стрибки у довжину, 25 вересня
1. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.91 м
2. Есе Брюме (Нігерія) - 6.68 м
3. Хадді Санья (Швеція) - 6.55 м

Раніше, Бех-Романчук тріумфувала на турнірі у Берліні.

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