Ткачук здобула бронзову нагороду на турнірі у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Українка Вікторія Ткачук з найкращим результатом українського сезону третьою фінішувала на змаганнях у швейцарській Беллінцоні.
Старт у Беллінцоні мав стати для Вікторії Ткачук своєрідною розминкою перед етапом Діамантової ліги в Римі.
Результат Вікторії Ткачук - 55.15 секунди, це її особистий рекорд у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Попередній найкращий результат в кар'єрі Ткачук - 55.28 секунди.
Gala dei Castelli. 400 м з бар'єрами. Жінки
1. Фемке Бол (Нідерланди) - 54.33 сек
2. Лея Шпрунгер (Швейцарія) - 54.98 сек
3. Вікторія Ткачук (Україна) - 55.15 сек
Нагадаємо, Яремчук тріумфувала на турнірі у Римі.