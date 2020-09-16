Ткачук здобула бронзову нагороду на турнірі у Швейцарії

Українка показала свій найкращий результат у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Українка Вікторія Ткачук з найкращим результатом українського сезону третьою фінішувала на змаганнях у швейцарській Беллінцоні.

Старт у Беллінцоні мав стати для Вікторії Ткачук своєрідною розминкою перед етапом Діамантової ліги в Римі.

Результат Вікторії Ткачук - 55.15 секунди, це її особистий рекорд у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Попередній найкращий результат в кар'єрі Ткачук - 55.28 секунди.

Gala dei Castelli. 400 м з бар'єрами. Жінки

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 54.33 сек

2. Лея Шпрунгер (Швейцарія) - 54.98 сек

3. Вікторія Ткачук (Україна) - 55.15 сек

Нагадаємо, Яремчук тріумфувала на турнірі у Римі.