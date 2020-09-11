60 років тому ефіопський марафонець босоніж виграв Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

60 років тому, 10 вересня 1960-го ефіопський легкоатлет Абебе Бекіла на Олімпіаді в Римі переміг у марафоні босими ногами, ставши першим африканцем на південь від Сахари, який виграв золото Ігор.

На римську Олімпіаду Абебе потрапив останньої миті, замінивши бігуна, який травмував ногу, граючи в футбол. На Іграх йому не зуміли підібрати зручного взуття, тому він вирішив бігти босоніж. Йому вдалося відірватися від свого основного супротивника, марокканця Раді Бен Абдессалама за 500 метрів від фінішної лінії. Чемпіонський час Бекіли – 2 години, 15 хвилин,16,2 секунди – став тоді світовим рекордом.

Абебе народився 7 серпня 1932 року в селі Джато, що в 9 км від міста Мендіда, в родині пастуха. Коли він підріс, вирішив поступити в гвардію імператора, щоб забезпечити свою родину. На його здібності до бігу звернув увагу Онні Нісконен, якого уряд Ефіопії запросив тренувати потенційних легкоатлетів.

На Іграх у Токіо-1964 Бекіла виграв марафон удруге поспіль. Знову зі світовим рекордом – 2:12.11,2. За чотири місяці до Олімпіади він потрапив у лікарню із гострим апендицитом, але почав тренуватися одразу ж після операції.

На Олімпійських іграх у Мехіко-1968 Абебе змушений був зійти з дистанції після 17 км через біль у коліні.

1969-му Абебе Бікіла потрапив в автомобільну аварію, з якої він вийшов паралізованим. Нісканен переконав його зайнятися стрільбою із лука для осіб в інвалідному візку. Абебе був почесним гостем на Мюнхенській олімпіаді 1972 року. Він помер у віці 41 рік від крововиливу в мозок.