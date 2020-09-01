Українці витрачають на соціальні мережі у 8 разів більше часу, ніж на біг

Джерело - Чемпіон.

В середньому на перегляд соціальних мереж українці витрачають 139 хвилин на день, на ходьбу — 105 хвилин і всього 17 хвилин на біг.

Такими є результати дослідження, яке провів соціологічний центр Socis.

Згідно з дослідженнями, в середньому на перегляд соціальних мереж опитувані витрачали 139 хвилин на день, на ходьбу — 105 хвилин і всього 17 хвилин на біг.

Дані відрізняються залежно від регіону: найбільше бігунів серед жителів півдня України (45 хвилин на день), а жителі Західної України витрачають на біг всього 2 хвилини на день.

За даними опитування, жінки в цілому більше часу проводять у соцмережах, ніж чоловіки (150 хв/день проти 126 хв/день). Але й бігають більше — 19 хв/день проти 15 хв/день.

Результати дослідження відрізняються у залежності від віку. Наприклад, респонденти віком від 18 до 35 років найбільше часу проводили у соцмережах (у середньому 143 хвилини), у той час, як люди старше 51 року в середньому більше ходили (110 хвилин).

Нагадаємо, аудиторія Facebook в Україні досягла 14 млн, Instagram — 11,5 млн. Загальна унікальна аудиторія, яку можна досягти через рекламні інструменти Facebook в Україні, — 19,5 млн.