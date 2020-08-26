Бех-Романчук виграла міжнародний турнір у Польщі

Українка нині перебуває у блискучій формі

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук з результатом 6,78 м стала переможницею ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego в Польщі.

Компанію українці на подіумі склали Аліна Ротару (6,67 м) з Румунії і представниця Угорщини Петра-Біта Фаркаш (6,42).

Бех-Романчук виступила на третьому офіційному турнірі за останній тиждень. Раніше українка стала другою на етапі World Athletics Continental Tour в Угорщині і перемогла на етапі Діамантової ліги в Швеції.

Раніше, Рижикова виграла срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.