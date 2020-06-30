 Ліщинська закликала змінити президента ФЛАУ | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Ліщинська закликала змінити президента ФЛАУ

Сьогодні 11:45 1204 0
Ірина Ліщинська прокоментувала майбутні вибори президента федерації легкої атлетики України.
Ліщинська закликала змінити президента ФЛАУ
#Гоцул, #Ліщинська

Джерело - Чемпіон.

Нинішній президент ФЛАУ Ігор Гоцул планує зберегти свою посаду попри обмеження у статуті федерації.

Про це заявила українська легкоатлетка Ірина Ліщинська у Facebook.

"Шановна легкоатлетична громадськість! Пункт 7.27 Статуту ФЛАУ говорить, що каденція Президента ФЛАУ обмежується двома термінами поспіль.

Нагадаю, що чинний Президент ФЛАУ - Гоцул І.Є. на своєму посту вже два терміни поспіль і збирається брати участь в майбутніх виборах. Про стан легкої атлетики після його 8 років "керівництва" ми всі добре знаємо, а також до чого це призвело. Буде місцевий Путін В.В., який хоче довічної каденції і зациклення всіх процесів під себе.

Тому у мене виникає логічне запитання: на вашу думку має Гоцул І.Є. моральне і юридичне право балотуватися на пост утретє, що є порушенням основного нормативного документа ФЛАУ?", - розповіла Ліщинська.

Раніше, Гоцул заявляв про недостатність фінансування легкоатлетів.

Нагадаємо, Ліщинська планує брати участь у виборах президента федерації легкої атлетики України.

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