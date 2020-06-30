Ліщинська закликала змінити президента ФЛАУ

Джерело - Чемпіон.
Нинішній президент ФЛАУ Ігор Гоцул планує зберегти свою посаду попри обмеження у статуті федерації.
Про це заявила українська легкоатлетка Ірина Ліщинська у Facebook.
"Шановна легкоатлетична громадськість! Пункт 7.27 Статуту ФЛАУ говорить, що каденція Президента ФЛАУ обмежується двома термінами поспіль.
Нагадаю, що чинний Президент ФЛАУ - Гоцул І.Є. на своєму посту вже два терміни поспіль і збирається брати участь в майбутніх виборах. Про стан легкої атлетики після його 8 років "керівництва" ми всі добре знаємо, а також до чого це призвело. Буде місцевий Путін В.В., який хоче довічної каденції і зациклення всіх процесів під себе.
Тому у мене виникає логічне запитання: на вашу думку має Гоцул І.Є. моральне і юридичне право балотуватися на пост утретє, що є порушенням основного нормативного документа ФЛАУ?", - розповіла Ліщинська.
Раніше, Гоцул заявляв про недостатність фінансування легкоатлетів.
Нагадаємо, Ліщинська планує брати участь у виборах президента федерації легкої атлетики України.