Ліщинська закликала змінити президента ФЛАУ

Нинішній президент ФЛАУ Ігор Гоцул планує зберегти свою посаду попри обмеження у статуті федерації.

Про це заявила українська легкоатлетка Ірина Ліщинська у Facebook.

"Шановна легкоатлетична громадськість! Пункт 7.27 Статуту ФЛАУ говорить, що каденція Президента ФЛАУ обмежується двома термінами поспіль.

Нагадаю, що чинний Президент ФЛАУ - Гоцул І.Є. на своєму посту вже два терміни поспіль і збирається брати участь в майбутніх виборах. Про стан легкої атлетики після його 8 років "керівництва" ми всі добре знаємо, а також до чого це призвело. Буде місцевий Путін В.В., який хоче довічної каденції і зациклення всіх процесів під себе.

Тому у мене виникає логічне запитання: на вашу думку має Гоцул І.Є. моральне і юридичне право балотуватися на пост утретє, що є порушенням основного нормативного документа ФЛАУ?", - розповіла Ліщинська.