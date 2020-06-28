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Фоам ролер: для чого потрібен

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Фоам ролер: для чого потрібен

Джерело - Чемпіон.

Для чого потрібен фоам ролер

Фоам ролер — це масажний ролик у вигляді циліндра, призначений для відновлення після тренувань і зняття напруги з м'язів. З фоам ролером можна виконувати різні вправи на основні групи м'язів. Вправи з таким роликом входять до комплексу міофасціального релізу — техніки глибокого масажу для розслаблення.

Використовувати фоам ролер корисно як професійним спортсменам, так і любителям. Навіть якщо ваше тіло не отримує інтенсивного навантаження, фоам ролер допоможе позбутися від болю в спині, зміцнити суглоби і покращити їхню мобільність.

Мажний ролик впливає не на самі м'язи, а на їхні оболонки — фасції. Ці оболонки можуть злипатися, через що виникають больові точки, які заважають повноцінно тренуватися. За допомогою фоам ролера фасції ефективно розминаються і нормально функціонують. Стретчинг або йога не можуть замінити вправи з фоам ролером, бо вони впливають безпосередньо на м'язи, а не на фасції.

Користь фоам ролера

Масажний ролик корисний тим, що:

позбавляє від болю, напруги і скутості в м'язах;

відновлює і розслаблює м'язи після навантаження;

покращує кровообіг;

підвищує рухливість суглобів;

підвищує ефективність подальших тренувань;

запобігає виникненню травм;

розвиває гнучкість, координацію і баланс;

запобігає виникненню целюліту.

Протипоказання до використання фоам ролера

Робити вправи з масажним роликом заборонено при:

серйозних порушеннях роботи вестибулярного апарату;

гострих болях у хребті;

регулярних запамороченнях;

варикозі;

деяких захворюваннях шкіри;

гіперрухливості суглобів.

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