Фоам ролер: для чого потрібен

Джерело - Чемпіон.
Для чого потрібен фоам ролер
Фоам ролер — це масажний ролик у вигляді циліндра, призначений для відновлення після тренувань і зняття напруги з м'язів. З фоам ролером можна виконувати різні вправи на основні групи м'язів. Вправи з таким роликом входять до комплексу міофасціального релізу — техніки глибокого масажу для розслаблення.
Використовувати фоам ролер корисно як професійним спортсменам, так і любителям. Навіть якщо ваше тіло не отримує інтенсивного навантаження, фоам ролер допоможе позбутися від болю в спині, зміцнити суглоби і покращити їхню мобільність.
Мажний ролик впливає не на самі м'язи, а на їхні оболонки — фасції. Ці оболонки можуть злипатися, через що виникають больові точки, які заважають повноцінно тренуватися. За допомогою фоам ролера фасції ефективно розминаються і нормально функціонують. Стретчинг або йога не можуть замінити вправи з фоам ролером, бо вони впливають безпосередньо на м'язи, а не на фасції.
Користь фоам ролера
Масажний ролик корисний тим, що:
позбавляє від болю, напруги і скутості в м'язах;
відновлює і розслаблює м'язи після навантаження;
покращує кровообіг;
підвищує рухливість суглобів;
підвищує ефективність подальших тренувань;
запобігає виникненню травм;
розвиває гнучкість, координацію і баланс;
запобігає виникненню целюліту.
Протипоказання до використання фоам ролера
Робити вправи з масажним роликом заборонено при:
серйозних порушеннях роботи вестибулярного апарату;
гострих болях у хребті;
регулярних запамороченнях;
варикозі;
деяких захворюваннях шкіри;
гіперрухливості суглобів.