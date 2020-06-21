Середземноморська дієта: що це, користь, меню

Середземноморська дієта — одна з небагатьох систем харчування, в якій майже немає обмежень. Мабуть, через це вона і стала такою популярною. Середземноморську дієту навіть було визнана нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Розповідаємо, що таке середземноморська дієта і як правильно її дотримуватися.

Середземноморська дієта, на відміну від інших дієт, не являє собою якийсь чітко розроблений звід правил і обмежень. Це комплекс харчових звичок, характерний для жителів середземноморського регіону (Італії, Греції, Туреччини, Франції, Іспанії та інших). Термін "середземноморська дієта" було введено в 1950-х роках Анселом і Маргарет Кейс. Інтерес до цієї системи харчування викликаний тим, що жителі Середземномор'я споживають досить багато жиру, але при цьому рідше страждають від серцево-судинних захворювань. Дієтологи почали вивчати раціон жителів середземноморських країн і дійшли висновку, що він збагачений усіма корисними речовинами.

Харчові звички в кожній окремій країні Середземномор'я відрізняються, проте вченим вдалося виділити декілька загальних характеристик, на основі яких і були створені принципи середземноморської дієти. Серед них:

акцент на корисних жирах;

споживання великої кількості свіжих овочів і фруктів;

хліб і макаронні вироби повинні бути на основі цільнозернового борошна;

обмежене споживання молочних продуктів, яєць, червоного м'яса і солодощів;

споживання червоного вина у невеликій кількості;

щоденне споживання фруктів замість десерту.

Важливим елементом середземноморської дієти є і активний спосіб життя.

Середземноморська дієта: список продуктів

Меню середземноморської дієти включає такі продукти:

свіжі овочі та фрукти;

риба і морепродукти;

бобові;

листова зелень;

горіхи;

оливки і оливкова олія;

вироби з цільнозернового борошна;

цибуля, часник.

М'ясо потрібно споживати не частіше 1—2 разів на тиждень. Бажано, щоб воно було нежирним (курка, індичка, телятина). З молочних продуктів можна споживати йогурт і сир.

Користь середземноморської дієти

Середземноморська дієта багата на продукти, що містять корисні жири і вітаміни групи В. Завдяки цьому організм отримує достатньо енергії і антиоксидантів, які допомагають боротися з різними хворобами. Перевага цієї дієти полягає в тому, що вона не містить продуктів з високим рівнем холестерину, за рахунок чого скорочується ризик захворювань серцево-судинної системи.

Вчені стверджують, що дотримуючись середземноморської дієти, можна довше відчувати себе молодим, знизити ризик розвитку онкології, цукрового діабету і хвороби Альцгеймера. Також такий тип харчування дозволяє тримати себе в хорошій фізичній формі.

За допомогою середземноморської дієти можна скинути зайву вагу. Однак не варто сподіватися на швидкий результат. Зазвичай, людям з надмірною вагою за тиждень вдається схуднути приблизно на 2 кг. Щоб схуднути на середземноморській дієті, потрібно створити дефіцит калорій (витрачати більше, ніж споживати).

Великий плюс цієї дієти полягає у тому, що в ній немає жорстких обмежень і протипоказань. Сенс середземноморської дієти — привчити організм до правильного харчування і дотримуватися його протягом усього життя, щоб залишатися здоровим і активним.