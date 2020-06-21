 Середземноморська дієта: що це, користь, меню | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно
Сьогодні 14:31 248
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка
Сьогодні 13:49 551
УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати - Олімпік
Вчора 22:11 450
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Вчора 21:46 988 1
Шахтар вирвав перемогу в Олександрії та став чемпіоном України
Вчора 21:23 3013 1
Помер президент Європейської Асоціації легкої атлетики
Вчора 20:20 544
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
Вчора 20:19 1792
В МОЗ дозволили відновлення сезону у Першій лізі
Вчора 11:46 1555
Рух просить перенести матч з Агробізнесом через спалах коронавірусу
Вчора 09:17 1509
Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу
Вчора 08:57 1566
Блоги
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
Вчора 20:19 1791
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
Вчора 17:24 1344
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 5427 1
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував шикарні скіли під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
Вчора 12:39 1446 1
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини
Нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
Вчора 12:19 3064
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:47 Футбол Динамо - Колос: прев'ю матчу УПЛ 67
14:31 Футбол Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно 248
14:20 Футбол Атлетік - Бетіс 1:0. Відеоогляд матчу Ла-Ліги 364
14:10 Футбол Миколенко входить у сферу інтересів Наполі 474
13:49 Блог Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка 551
13:33 RunNews Середземноморська дієта: що це, користь, меню 676
13:25 Веслування Чебан: Добре, що молоді та перспективні спортсмени йдуть у політику 705
13:07 Футбол Борнмут - Крістал Пелес 0:2. Відеоогляд матчу АПЛ 913
12:57 Шахи Анна Музичук: Моя мета - стати чемпіонкою світу з класичних шахів 1046
12:45 Футбол Петраков: Огидно, коли називають перемогу на чемпіонаті світу випадковістю 874
12:27 Футбол Коноплянка прокоментував своє перше чемпіонство 1104
12:15 Футбол Гоффенгайм - Уніон 4:0. Огляд матчу Бундесліги 915
11:58 ММА Блейдс - Волков: відеоогляд бою 1429
11:43 Блог Гіо Цитаїшвілі – український талант, який претендує на премію Golden Boy 2020 548
11:31 Футбол Зубков прокоментував чутки про перехід у Фенербахче 1552
11:18 Футбол Баварія - Фрайбург 3:1. Відеоогляд матчу 1517
10:58 Блог Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство 867 1
10:43 Футбол Клопп: Не вірю, що Ліверпуль почне епоху домінування в АПЛ 1802
10:34 Футбол Бельгійські ЗМІ підтверджують інтерес Андерлехта до Михайліченка 1631
10:19 Футбол Шальке - Вольфсбург 1:4. Відеоогляд матчу Бундесліги 1528
09:52 Блог 17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 2277
09:29 Футбол РБ Лейпциг попрощався з Тімо Вернером 1677
09:15 Кіберспорт Україна програла всі матчі на FIBA Esports Open 1658
09:00 Футбол Вест Гем - Вулвергемптон 0:2. Відеоогляд матчу АПЛ 1644
08:40 Футбол Гравці Зорі покидають клуб за безцінь - ТаТоТаке 2280

Середземноморська дієта: що це, користь, меню

Сьогодні 13:33 676 0
Середземноморська дієта: що це, користь, меню

Джерело - mixsport.pro.

Середземноморська дієта — одна з небагатьох систем харчування, в якій майже немає обмежень. Мабуть, через це вона і стала такою популярною. Середземноморську дієту навіть було визнана нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Розповідаємо, що таке середземноморська дієта і як правильно її дотримуватися.

Середземноморська дієта, на відміну від інших дієт, не являє собою якийсь чітко розроблений звід правил і обмежень. Це комплекс харчових звичок, характерний для жителів середземноморського регіону (Італії, Греції, Туреччини, Франції, Іспанії та інших). Термін "середземноморська дієта" було введено в 1950-х роках Анселом і Маргарет Кейс. Інтерес до цієї системи харчування викликаний тим, що жителі Середземномор'я споживають досить багато жиру, але при цьому рідше страждають від серцево-судинних захворювань. Дієтологи почали вивчати раціон жителів середземноморських країн і дійшли висновку, що він збагачений усіма корисними речовинами.

Харчові звички в кожній окремій країні Середземномор'я відрізняються, проте вченим вдалося виділити декілька загальних характеристик, на основі яких і були створені принципи середземноморської дієти. Серед них:

акцент на корисних жирах;

споживання великої кількості свіжих овочів і фруктів;

хліб і макаронні вироби повинні бути на основі цільнозернового борошна;

обмежене споживання молочних продуктів, яєць, червоного м'яса і солодощів;

споживання червоного вина у невеликій кількості;

щоденне споживання фруктів замість десерту.

Важливим елементом середземноморської дієти є і активний спосіб життя.

Середземноморська дієта: список продуктів

Меню середземноморської дієти включає такі продукти:

свіжі овочі та фрукти;

риба і морепродукти;

бобові;

листова зелень;

горіхи;

оливки і оливкова олія;

вироби з цільнозернового борошна;

цибуля, часник.

М'ясо потрібно споживати не частіше 1—2 разів на тиждень. Бажано, щоб воно було нежирним (курка, індичка, телятина). З молочних продуктів можна споживати йогурт і сир.

Користь середземноморської дієти

Середземноморська дієта багата на продукти, що містять корисні жири і вітаміни групи В. Завдяки цьому організм отримує достатньо енергії і антиоксидантів, які допомагають боротися з різними хворобами. Перевага цієї дієти полягає в тому, що вона не містить продуктів з високим рівнем холестерину, за рахунок чого скорочується ризик захворювань серцево-судинної системи.

Вчені стверджують, що дотримуючись середземноморської дієти, можна довше відчувати себе молодим, знизити ризик розвитку онкології, цукрового діабету і хвороби Альцгеймера. Також такий тип харчування дозволяє тримати себе в хорошій фізичній формі.

За допомогою середземноморської дієти можна скинути зайву вагу. Однак не варто сподіватися на швидкий результат. Зазвичай, людям з надмірною вагою за тиждень вдається схуднути приблизно на 2 кг. Щоб схуднути на середземноморській дієті, потрібно створити дефіцит калорій (витрачати більше, ніж споживати).

Великий плюс цієї дієти полягає у тому, що в ній немає жорстких обмежень і протипоказань. Сенс середземноморської дієти — привчити організм до правильного харчування і дотримуватися його протягом усього життя, щоб залишатися здоровим і активним.

Коментарі ()