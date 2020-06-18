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В Японії знайшли тіло українського спортсмена

Сьогодні 12:00 752 0
В Японії знайшли тіло українського спортсмена

Джерело - Чемпіон.

Тіло загиблого українського спортсмена Олексія Борисенка виявлено на горі Фудзі.

Про це повідомило інформагентство Kyodo з посиланням на поліцейське управління міста Фудзі-Йосіда в префектурі Яманасі.

Про зникнення Борисенка в Японії стало відомо ще в лютому. Тоді посольство України від 7 березня звернулося в токійську поліцію з проханням про пошук 37-річного спортсмена, який, за даними посольства, міг поодинці спробувати здійснити сходження на Фудзі.

Поліція 12 травня виявила тіло невідомого чоловіка біля вершини найвищої вершини Японії. Зараз він впізнаний як Олексій Борисенко.

За даними ЗМІ, це український бігун і тренер з лижного спорту, він прибув в Токіо для участі в міжнародному марафоні, який потім був скасований через спалах коронавірусу.

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