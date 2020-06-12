Табата-тренування: що це? Плюси, мінуси і ефективність

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Табата — це високоінтенсивні інтервальні тренування, що полягають у виконанні максимальної кількості вправ за мінімальний проміжок часу. Сенс у тому, щоб протягом 20 секунд виконувати вправу, докладаючи максимум зусиль, а потім 10 секунд відпочивати. За 4 хвилини можна зробити 8 таких кіл.

Табата-тренування може складатися з однієї або декількох вправ. Зазвичай, заняття включає 8 вправ. Під час табата-тренувань виконують різні вправи. Це можуть бути випади, присідання, бурпі, віджимання і т.д

Цей метод тренувань розробив японський фізіолог Ізумі Табата. У 1996 році він хотів розробити ефективні тренування для поліпшення витривалості спортсменів. Для цього провели дослідження, в якому брали участь дві групи людей. Одна група тренувалася в середньому темпі, 5 днів на тиждень по одній годині, а друга — у високому темпі, 4 дні на тиждень по 4 хвилини. В результаті, у першої групи покращилися аеробні показники (витривалість), але анаеробні (м'язова сила) залишилися без змін. Другій групі вдалося істотно поліпшити як аеробні, так і анаеробні показники. Система табата-тренувань протестована відповідно до наукових норм, тому її ефективність має доказову базу. Таким чином, табата-тренування стали популярними в індустрії спорту і фітнесу.

Ефективність табати

Під час табата-тренувань відбувається активне спалювання жиру. Також табата дозволяє спалити більше калорій, ніж класичні кардіонавантаження. Внаслідок цього табата-тренування ефективні у боротьбі із зайвою вагою. Крім цього, табата розвиває витривалість і зміцнює м'язи.

Плюси і мінуси табата-тренувань

Плюси табата-тренувань:

• розвивають витривалість;

• дозволяють опрацювати практично всі групи м'язів;

• висока витрата калорій під час тренувань, що сприяє схудненню;

• покращують координаційні здібності;

• стимулюють організм до прискореної адаптації, допомагають подолати ефект плато (щодо ваги і прогресу тренувань);

• не вимагають багато часу для виконання.

Основні мінуси табата-тренувань:

• висока інтенсивність тренувань;

• не підходять для новачків, потрібен як мінімум середній рівень фізичної підготовки;

• велике навантаження на суглоби;

• не підходять людям з великою кількістю зайвої ваги, підвищеним тиском, запамороченнями, серцевою недостатністю, атеросклерозом і, звичайно, вагітним