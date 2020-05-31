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CrossFit: що це, переваги і мінуси

Сьогодні 15:43 572 0
CrossFit: що це, переваги і мінуси

Джерело - Чемпіон.

У наш час всі прагнуть отримати максимум результату за мінімум часу. Чи це взагалі можливо? Адже зазвичай, щоб  набрати спортивних форм, треба добре попітніти! Наразі неабиякої популярності набирає тренування CrossFit: попітніти дійсно доведеться гарненько, але результат не змусить себе чекати.  

Що таке CrossFit

Перш за все, CrossFit  – це тренування, яке відрізняється високою інтенсивністю і постійною зміною вправ. Вони включають у себе елементи важкої і легкої атлетики, бодібілдингу, фітнесу, класичної гімнастики і навіть гирьового спорту. Головна мета цих занять - покращити фізичну форму, поліпшити роботу серця, судин, дихальної системи, навчити організм швидко адаптуватися до зміни навантажень.

Хто займається CrossFit

Спільнота любителів CrossFit зростає щодня. Починаючи з 2007 року, щорічно проходить велика кількість турнірів, у тому числі чемпіонати світу та Європи з цього, можна назвати, виду спорту. Останнім часом CrossFit потужно розвивається і в Україні. Існує багато спортивних залів для підготовки до змагань з цього спортивного напрямку, а влітку періодично проводяться CrossFit марафони та ігри.

Перебіг заняття CrossFit CrossFit можна поділити на 2 типи.

Перший тип – це достатньо велика дистанція із перешкодами у вигляді болота, поля з колючими дротами, п'ятиметровими стінами тощо. Другий тип – це CrossFit заняття у спортзалі. Типове CrossFit тренування може комбінувати такі види спортивної діяльності як спринтерські забіги, лазіння по канату, роботу з гантелями, штангами, гирями, гімнастичні вправи на кільцях, перекочування величезних шин та покришок і багато-багато інших активностей. Перелік вправ, який вам потрібно виконати за одне заняття, називається  WOD (Workout of the Day). WODи можуть включати різну кількість різноманітних вправ і мати різну тривалість - робота з вагою, гімнастичні елементи, кардіо навантаження... WOD може повторюватися у кілька раундів. Кількість повторів однієї вправи може бути задана або виконуватися до максимуму.

Переваги CrossFit

Розвиток сили волі. Кидати заняття на півдорозі, не закінчивши тренування - проти правил CrossFit. Розпочатий раунд потрібно обов'язково закінчити, а бажано ще й побити попередній рекорд. Покращення фізичної форми. Висока інтенсивність занять дозволяє легко скинути зайву вагу. За одне тренування спалюється приблизно 1000 калорій. Якщо при цьому ще й правильно харчуватися, можна досягти справжнього wow-ефекту за достатньо короткий проміжок часу.

Мінуси високо інтенсивних тренувань

Надто насичена програма. Головна проблема CrossFit - це великі навантаження, які новачок отримує на першому ж занятті. Це - екстремальне тренування. Завжди підвищена травматичність і ризик серцево-судинних ускладнень. Оскільки при виконанні вправ атлети орієнтуються не на техніку, а на швидкість і велику вагу, ймовірність виникнення ушкоджень багаторазово збільшується.

Чи шкідливий CrossFit?

На це питання кожен відповідає собі сам. Не всі професійні атлети схвалюють CrossFit. Очевидно, що цей вид спорту більше підійде тим людям, які вже мають певний досвід силових навантажень та інтенсивних тренувань. До змагань, а тим більше, до занять з CrossFit допускають у будь-якому віці, головне – ваше бажання та мотивація. Але, звісно, попередня консультація із лікарем обов’язкова. 

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