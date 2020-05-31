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Що таке м'язова пам'ять, як вона працює і як її розвинути

Сьогодні 13:28 148 0
Що таке м'язова пам'ять, як вона працює і як її розвинути

Джерело - mixsport.pro.

Напевно ви чули про таке поняття, як м'язова пам'ять. Давайте розберемося, що це таке, який у неї механізм роботи і чому важливо її розвивати.

Що таке м'язова пам'ять

М'язова пам'ять — це довгострокова перебудова м'язових і нервових клітин. Перебудова відбувається за рахунок регулярного фізичного навантаження і постійно повторюваних рухів. Інакше кажучи, м'язова пам'ять — це здатність мускулатури запам'ятовувати зміни тонусу м'язів і кожен раз відтворювати їх.

Наприклад, ви вмієте кататися на велосипеді, але останній раз робили це кілька років тому. Незважаючи на тривалу перерву, ви не розучилися їздити на велосипеді. Так, спочатку ви можете відчувати себе не дуже впевнено, проте навичка нікуди не поділася. Або, наприклад, ви пам'ятаєте танцювальні рухи, розучені ще в дитинстві. Цим ми як раз і зобов'язані м'язовій пам'яті.

Як працює м'язова пам'ять

Під час регулярних фізичних навантажень в м'язових клітинах утворюються нові ядра. Ці ядра і складають основу м'язової пам'яті. Чим більше людина тренується, тим більше в її м'язах утворюється ядер. Таким чином, кожне тренування закріплює результат попереднього.

Звичайно, головну роль тут відіграє робота мозку. Він зберігає інформацію про кількість та якість м'язових скорочень. Ця інформація захована в клітинах Пуркіньє. Коли дані про рухи вже збережені, мозок менше залучений в їх відтворення. Тоді певні дії доходять до автоматизму і зберігаються в м'язовій пам'яті.

Важливість м'язової пам'яті

М'язову пам'ять необхідно розвивати тим, хто хоче покращувати свої спортивні показники і залишатися в гарній формі. Всім відомо, що тренування приносять результат тільки якщо займатися регулярно. Однак бувають випадки, коли доводиться робити паузу в фізичних навантаженнях: хвороба, травма, фінансові труднощі, відрядження, народження дитини і т.д. Через це людина поступово починає втрачати форму. Але чим краще розвинена м'язова пам'ять, тим швидше можна повернути попередні результати.

Навіть після тривалої перерви ядра нікуди не зникають, а переходять у режим очікування. Скільки триває такий режим, поки точно невідомо, але деякі дослідження показали, що ядра зберігаються в м'язових клітинах близько трьох місяців. Ось чому професійним спортсменам легше повернутися в колишню форму за досить короткий термін — через постійні фізичні навантаження у них утворилося багато ядер. Відповідно, у професійних спортсменів добре розвинена м'язова пам'ять.

Якщо ви до того, як поставити тренування на паузу, регулярно займалися і досягли оптимальної фізичної форми, то повернутися до навантажень вам буде набагато легше. А ось якщо ви тренувалися нерегулярно, то доведеться починати з нуля, адже м'язова пам'ять ще не розвинулася як слід.

Також м'язова пам'ять дозволяє швидше відновитися після травм та інших хвороб. Реабілітація після таких захворювань, як інсульт або інфаркт, проходить швидше, якщо людина до цього займалася спортом.

Як розвинути м'язову пам'ять

Розвиток м'язової пам'яті — досить тривалий і трудомісткий процес, але він вартує цих зусиль. Активність м'язової пам'яті залежить від декількох факторів: індивідуальні особливості організму, стан здоров'я, ступінь натренованості. Тим не менш, існує кілька способів, що допоможуть розвинути м'язову пам'ять:

Тренуйтеся регулярно;

Ретельно стежте за правильною технікою виконання вправ — переучуватися набагато важче, ніж вчитися заново;

Якісно відновлюйтесь — Не навантажуйте кожен день одну й ту ж саму групу м'язів і давайте тілу відпочинок від фізичних навантажень;

Намагайтеся завжди займатися в один і той же час, наприклад, вранці;

Постійно повторюйте вправи — секрет успіху професійних спортсменів полягає у тому, що навіть після перемог на змаганнях вони виконують одні й ті ж рухи день у день, удосконалюючи свою техніку. Тому, навіть якщо вам вже дуже набридли присідання, не варто назавжди забувати про них.

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