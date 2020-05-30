Вперше в історії скасували марафон у Бостоні

Джерело - Чемпіон.

Влада Бостона прийняла рішення скасувати щорічний марафон вулицями міста.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Бостонський марафон мав відбутися 20 квітня, але через пандемію коронавірусу забіг перенесли на 14 вересня.

Замість класичного марафону зі 124-річною історією організатори змагань оголосили про проведення ряду віртуальних заходів, пов'язаних з бігом на 42-кілометрову дистанцію.

"Нашим головним пріоритетом залишається збереження здоров'я суспільства, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та вболівальників. Хоча ми не можемо у вересні привезти світ в Бостон, ми плануємо надати Бостон для світу для історичного 124-го Бостонського марафону", - сказав Том Грілк, виконавчий директор Бостонського марафону.