Вперше в історії скасували марафон у Бостоні

Влада Бостона прийняла рішення скасувати щорічний марафон вулицями міста.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Бостонський марафон мав відбутися 20 квітня, але через пандемію коронавірусу забіг перенесли на 14 вересня.

Замість класичного марафону зі 124-річною історією організатори змагань оголосили про проведення ряду віртуальних заходів, пов'язаних з бігом на 42-кілометрову дистанцію.

The @BAA has announced that the 124th Boston Marathon will be held as a virtual event, following Boston Mayor Martin Walsh’s cancellation of the marathon as a mass participation road running event due to the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/tlIdvsU9sq