В Івано-Франківську відновили занедбаний стадіон

Стадіон має стати базою для підготовки легкоатлетів

В Івано-Франківську завершилась реконструкція стадіону імені Гемби, який функціонує на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу.

Про це повідомляє Побудовано.

Реконструкція тривала з 2017 року і розпочалося з покриття легкоатлетичних бігових доріжок. За допомогою спеціального геодезичного обладнання було зроблено розрахунки, встановлено асфальтобетонну основу та водовідведення, стадіон облаштовано стандартними стрибковими ямами, а трибуни — бруківкою.

Пізніше розпочалася реконструкція під трибунних приміщень та встановлення пластикових сидінь.

Наразі на базі спортивного комплексу імені Гемби діє стадіон з футбольним полем, легкоатлетичні бігові доріжки з гумово-бітумним покриттям, легкоатлетичний манеж, спортивні зали для заняття футболом, волейболом, баскетболом, боксом, боротьбою, важкою атлетикою, фітнесом, великим та настільним тенісом.

Нагадаємо, стадіон Чорноморця викупила американська компанія.