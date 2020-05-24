Колаген: що це, користь для організму та протипоказання

Колаген — це структурний білок, який складає основу сполучної тканини організму (кісток, сухожиль, хрящів, шкіри і т.д.) і забезпечує її еластичність і міцність. Колаген — це найбільш поширений білок в організмі ссавців, він становить 25—45% від загальної кількості білків.

Користь колагену

Колаген має безліч корисних властивостей і виконує багато важливих функцій:

- зміцнює кістки і захищає їх від переломів;

- зміцнює суглоби, покращує їхню рухливість;

- зміцнює зв'язки і запобігає їхньому запаленню;

- прискорює відновлення після травм;

- покращує роботу шлунково-кишкового тракту;

- покращує стан шкіри і волосся;

- зміцнює зуби;

- надовго зберігає пружність і еластичність шкіри;

- запобігає появі зморшок;

- зменшує прояви целюліту, розтяжок і акне;

- робить схуднення більш ефективним.

Якщо в організмі виникає дефіцит колагену, це може призвести до випадання зубів, карієсу, ламкості волосся і нігтів, появи зморшок, м'язової слабкості, погіршення зору. Також при нестачі колагену підвищується ризик отримання травм і переломів.

Необхідність колагену для спортсменів

Через активне фізичне навантаження м'язи і суглоби спортсменів зношуються набагато швидше, у результаті чого досить часто виникають травми і перевтома. Якщо людина регулярно тренується, їй необхідний колаген для суглобів і м'язів. Колаген сприяє зростанню м'язової маси, збільшенню сили і витривалості, що допомагає досягати більш високих результатів у спорті. Крім того, колаген скорочує ризики травмувати зв'язки і сухожилля. Тому колаген — це те, що спортсмени повинні обов'язково отримувати в необхідній кількості.

Джерела колагену

До 21—25 років організм самостійно синтезує колаген. Після цього синтез колагену зупиняється, запускаються процеси старіння і організм потребує додаткових джерел колагену.

Серед продуктів харчування колаген міститься в:

м'ясі;

рибі;

фруктах і овочах червоного кольору (томати, полуниця, малина, червоний перець, вишня і т.д.);

яйцях;

молочних продуктах;

желатині.

Однак кількість колагену в цих продуктах досить невелика, тому його можна приймати у вигляді дієтичних добавок. Також у косметології колаген використовується в різних косметичних засобах і підшкірних ін'єкціях.

Щоб колаген з їжі та дієтичних добавок успішно засвоювався в організмі, необхідно стежити і за способом життя. Незбалансоване харчування, нестача сну, малорухливий спосіб життя, стреси і погана екологічна ситуація негативно впливають на засвоєння колагену.

Колаген: протипоказання

Попри велику кількість корисних властивостей, існують протипоказання до вживання колагенових добавок:

- індивідуальна непереносимість колагену;

- тромбофлебіт, тромбоз;

- жовчнокам'яна та сечокам'яна хвороби;

- атеросклероз;

- серцева недостатність.

Типи, види і форми випуску колагену

У природі розрізняють понад 20 типів колагену. Для підтримки здоров'я, краси і молодості основними є 1,2 і 3 тип колагену. 1-й тип міститься у всіх типах тканин людського організму. Він відповідає за водний баланс, засвоєння поживних речовин і корисний для шкіри, сполучних тканин і кісток. 2-й тип — це колаген для суглобів і сухожиль. Він забезпечує профілактику артриту, ревматизму та інших захворювань. 3-й тип відповідає за молодість шкіри і стан нігтів і волосся.

У залежності від походження, розрізняють різні види колагену: тваринного, морського і рослинного. Виробництво тваринного колагену полягає в обробці хрящів, суглобів і шкіри ссавців і птахів. Морський колаген отримують з тканин епідермісу риб та інших мешканців моря. Рослинний колаген отримують в процесі гідролізу зародків насіння.

Виробники випускають колаген у різних формах: у вигляді порошку, капсулах і таблетках, кремах і в рідкому вигляді. Порошок використовується для приготування різних коктейлів і сумішей або ж додається до йогуртів, соків, супів, каші. Колаген у рідкому вигляді засвоюється набагато швидше і ефективніше, ніж у вигляді порошку, але коштує дорожче. Капсули і таблетки — найзручніша форма випуску, але вимагає досить великої дози. Колаген у вигляді крему застосовується зовнішньо і використовується в косметології.

Пам'ятайте, що кожен організм має індивідуальні особливості й потреби. Тому, перед тим, як почати приймати той чи інший препарат, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем: лікарем, дієтологом або тренером.