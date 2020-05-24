 Колаген: що це, користь для організму та протипоказання | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Рух: онлайн-трансляція контрольного матчу
Сьогодні 11:00 785
Не можна проголошувати дружбу з опозиціонерами в розпал війни, - Редкач
Вчора 20:07 2076
Ла-Ліга відновиться 8 червня
Вчора 16:14 328
Відео дня. Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті
Вчора 15:19 378
Моурінью: Після матчу з Динамо я плакав
Вчора 13:51 3241
Директор УПЛ: Готові стартувати 30 травня
Вчора 12:57 1221
Шевченко: УПЛ варто дотримуватися курсу по розширенню ліги до 14 команд у наступному сезоні
Вчора 10:41 1043
Степаненко: Тайсону чогось не вистачає в Україні
Вчора 08:24 1863
Підручний: У жіночій збірній України проблеми з дисципліною
Вчора 06:48 3450
Колесник - про звернення Соколової до Усику: Бачу бажання хайпануть на імені всесвітньо відомого українця
22.05.2020 21:10 2147 4
Блоги
25 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів
25 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:18 90
ТОП-20 найкрасивіших біатлоністів Кубка світу. Підсумки від Яна Бондар
ТОП-20 найкрасивіших біатлоністів Кубка світу. Підсумки від Яна Бондар Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:36 232
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:11 418
Гравець Баєра не влучив у пусті ворта з двох метрів
Гравець Баєра не влучив у пусті ворта з двох метрів Андрій Твердохліб
Вчора 18:20 465
ВІДЕО. Дика помилка та гол-красень у матчі Бундесліги
ВІДЕО. Дика помилка та гол-красень у матчі Бундесліги Андрій Твердохліб
Вчора 17:25 684
Найкрасивіша пара українського спорту продемонстрували ніжний поцілунок
Найкрасивіша пара українського спорту продемонстрували ніжний поцілунок Андрій Твердохліб
Вчора 17:14 1313
ВІДЕО. Дмитро Підручний випробував літак у якості пілота
ВІДЕО. Дмитро Підручний випробував літак у якості пілота Андрій Твердохліб
Вчора 15:28 455
Відео дня. Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті
Відео дня. Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Андрій Твердохліб
Вчора 15:19 378
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 10 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 10 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
22.05.2020 21:22 539
Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу
Парад вишиванок. Як українські зірки вітали з днем українського символу Андрій Твердохліб
22.05.2020 20:42 1487
Українець готується побити світовий рекорд росіянина
Українець готується побити світовий рекорд росіянина Андрій Твердохліб
22.05.2020 19:49 1584 1
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха
Відео дня. Шепелєв неймовірним фінтом пошив у дурні захисника Руха Андрій Твердохліб
22.05.2020 16:26 3468
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна Андрій Твердохліб
22.05.2020 15:19 1315
Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати
Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати Valeriy Ruchka
21.05.2020 09:33 1071
З'явилося відео, як п'яного Бєсєдіна побили у сумнівній компанії. 18+
З'явилося відео, як п'яного Бєсєдіна побили у сумнівній компанії. 18+ Valeriy Ruchka
20.05.2020 15:43 9937
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:18 Блог 25 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів 162
11:00 Футбол Шахтар - Рух: онлайн-трансляція контрольного матчу 785
10:53 Баскетбол Форму Джордана продали на аукціоні 335
10:38 Футбол Шахтарю виповнилося 84 роки 374
10:23 Футбол Падеборн - Гоффенгайм 1:1. Відеоогляд матчу 378
10:05 RunNews Колаген: що це, користь для організму та протипоказання 529
09:53 Бокс Тайсон взяв участь у шоу реслерів 1057
09:42 Футбол Шевченко відзначив Зінченка і Ярмоленка 756
09:22 Футбол Вольфсбург - Боруссія Д 0:2. Відеоогляд матчу 742
09:09 ММА Став відомий повний кард наступного турніру UFC 797
08:36 Блог ТОП-20 найкрасивіших біатлоністів Кубка світу. Підсумки від Яна Бондар 234
08:26 RunNews Подаруй собі бігове літо: Run Ukraine презентувала біговий HERO CHALLENGE 984
08:11 Блог Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників 424
08:05 Футбол Боруссія М - Баєр 1:3. Огляд матчу 1155
23 Травня 2020
23:43 Олімпійські ігри-2020 Зантарая: Готуюся взяти золото на Олімпіаді 1280
23:28 Футбол Динамо Мінськ розписало мирову з Вітебськом у 10 турі чемпіонату Білорусі 1450
23:15 Футбол Евертон спробує підписати Сілву 1768
22:45 Бокс Лінарес: Ломаченко вже не той, що був раніше 2049
22:32 Футбол Дата відновлення Ла-Ліги ще не затверджена, - Тебас 1381
22:11 Футбол Сетьєн: П'янич - талант. Ракитич входить в мої плани 1685
21:48 Футбол Почеттіно: АПЛ - найкраща ліга світу 1732
21:35 Футбол Енергетик здолав Іслочь, Слуцьк та Рух розписали мирову в 10 турі чемпіонату Білорусі 294
21:21 Футбол Баварія розгромила Айнтрахт у 27 турі Бундесліги 1795
21:12 Баскетбол Астану визнали чемпіоном Казахстану 1894
20:47 Футбол Ференцварош Реброва виграв перший матч після карантину 2118

Колаген: що це, користь для організму та протипоказання

Сьогодні 10:05 529 0
Колаген: що це, користь для організму та протипоказання

Джерело - mixsport.pro.

Колаген — це структурний білок, який складає основу сполучної тканини організму (кісток, сухожиль, хрящів, шкіри і т.д.) і забезпечує її еластичність і міцність. Колаген — це найбільш поширений білок в організмі ссавців, він становить 25—45% від загальної кількості білків.

Користь колагену

Колаген має безліч корисних властивостей і виконує багато важливих функцій:

- зміцнює кістки і захищає їх від переломів;

- зміцнює суглоби, покращує їхню рухливість;

- зміцнює зв'язки і запобігає їхньому запаленню;

- прискорює відновлення після травм;

- покращує роботу шлунково-кишкового тракту;

- покращує стан шкіри і волосся;

- зміцнює зуби;

- надовго зберігає пружність і еластичність шкіри;

- запобігає появі зморшок;

- зменшує прояви целюліту, розтяжок і акне;

- робить схуднення більш ефективним.

Якщо в організмі виникає дефіцит колагену, це може призвести до випадання зубів, карієсу, ламкості волосся і нігтів, появи зморшок, м'язової слабкості, погіршення зору. Також при нестачі колагену підвищується ризик отримання травм і переломів.

Необхідність колагену для спортсменів

Через активне фізичне навантаження м'язи і суглоби спортсменів зношуються набагато швидше, у результаті чого досить часто виникають травми і перевтома. Якщо людина регулярно тренується, їй необхідний колаген для суглобів і м'язів. Колаген сприяє зростанню м'язової маси, збільшенню сили і витривалості, що допомагає досягати більш високих результатів у спорті. Крім того, колаген скорочує ризики травмувати зв'язки і сухожилля. Тому колаген  — це те, що спортсмени повинні обов'язково отримувати в необхідній кількості.

Джерела колагену

До 21—25 років організм самостійно синтезує колаген. Після цього синтез колагену зупиняється, запускаються процеси старіння і організм потребує додаткових джерел колагену.

Серед продуктів харчування колаген міститься в:

м'ясі;

рибі;

фруктах і овочах червоного кольору (томати, полуниця, малина, червоний перець, вишня і т.д.);

яйцях;

молочних продуктах;

желатині.

Однак кількість колагену в цих продуктах досить невелика, тому його можна приймати у вигляді дієтичних добавок. Також у косметології колаген використовується в різних косметичних засобах і підшкірних ін'єкціях.

Щоб колаген з їжі та дієтичних добавок успішно засвоювався в організмі, необхідно стежити і за способом життя. Незбалансоване харчування, нестача сну, малорухливий спосіб життя, стреси і погана екологічна ситуація негативно впливають на засвоєння колагену.

Колаген: протипоказання

Попри велику кількість корисних властивостей, існують протипоказання до вживання колагенових добавок:

- індивідуальна непереносимість колагену;

- тромбофлебіт, тромбоз;

- жовчнокам'яна та сечокам'яна хвороби;

- атеросклероз;

- серцева недостатність.

Типи, види і форми випуску колагену

У природі розрізняють понад 20 типів колагену. Для підтримки здоров'я, краси і молодості основними є 1,2 і 3 тип колагену. 1-й тип міститься у всіх типах тканин людського організму. Він відповідає за водний баланс, засвоєння поживних речовин і корисний для шкіри, сполучних тканин і кісток. 2-й тип — це колаген для суглобів і сухожиль. Він забезпечує профілактику артриту, ревматизму та інших захворювань. 3-й тип відповідає за молодість шкіри і стан нігтів і волосся.

У залежності від походження, розрізняють різні види колагену: тваринного, морського і рослинного. Виробництво тваринного колагену полягає в обробці хрящів, суглобів і шкіри ссавців і птахів. Морський колаген отримують з тканин епідермісу риб та інших мешканців моря. Рослинний колаген отримують в процесі гідролізу зародків насіння.

Виробники випускають колаген у різних формах: у вигляді порошку, капсулах і таблетках, кремах і в рідкому вигляді. Порошок використовується для приготування різних коктейлів і сумішей або ж додається до йогуртів, соків, супів, каші. Колаген у рідкому вигляді засвоюється набагато швидше і ефективніше, ніж у вигляді порошку, але коштує дорожче. Капсули і таблетки — найзручніша форма випуску, але вимагає досить великої дози. Колаген у вигляді крему застосовується зовнішньо і використовується в косметології.

Пам'ятайте, що кожен організм має індивідуальні особливості й потреби. Тому, перед тим, як почати приймати той чи інший препарат, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем: лікарем, дієтологом або тренером.

Коментарі ()