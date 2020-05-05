Найпоширеніші способи схуднення

Пробіжки в парку, індивідуальні або групові заняття в залі, а може скелелазіння — будь-яке тренування може зробити вашу фігуру ідеальною. Але у кожного з них є свої плюси та мінуси. Як обрати заняття до душі.

Біг на свіжому повітрі

Це один з найбільш доступних і ефективних видів тренувань для схуднення. Біг є універсальним аеробним навантаженням, примушує працювати майже всі групи м'язів. Тому якщо вам не до душі тренування в залі, хочеться усамітнитися з природою і не витрачати гроші на спорт — біг на вулиці ваш варіант. Головне, не перестарайтеся: починайте з малого і поступово рухайтеся до своїх бігових рекордів.

Плюси:

безкоштовно

активне насичення киснем

тренуєшся, коли хочеш

можна бігати в компанії

Мінуси:

деякі медичні протипоказання

залежність від погодних умов

Звичайно, на саме тренування вам не потрібно витрачати ні копійки, а ось на якісному взутті економити не варто. Кеди не підійдуть — обирайте спеціальні бігові кросівки з добре дихаючих матеріалів і з амортизаційною підошвою, щоб не пошкодити спину.

Індивідуальні заняття в тренажерному залі

Тренажерний зал — чи не класика жанру для тих, хто хоче схуднути й водночас підкачатися. Але щоб не загрузнути в рутині одноманітних вправ, радимо обирати зал з великою кількістю тренажерів і інших спортивних атрибутів. Але перед тим, як взяти абонемент, розгляньте потенційні плюси та мінуси таких тренувань.

Плюси:

максимально швидке схуднення

вироблення силової витривалості

різноманіття спортивного обладнання

можливість займатися з тренером

Мінуси:

висока вартість

деякі медичні протипоказання

нудно займатися поодинці

Групові тренування у фітнес-клубі

Якщо вам важко або нудно тренуватися одному, обирайте групові заняття. Це може бути аеробіка, сайклінг, кроссфіт, пілатес та інші види фізичної активності. У групі зазвичай близько 10-20 осіб, які тренуються під керівництвом професійного інструктора. Розглянемо плюси та мінуси таких занять.

Плюси:

підходить новачкам

великий вибір фітнес-програм

розвивається дух суперництва

ви отримуєте підтримку групи

Мінуси:

відносно висока вартість

залежність від розкладу занять в групі

немає обліку індивідуальних особливостей організму

Тренування на скеледромі

Скелелазіння — справжній помічник для тих, хто хоче схуднути. Заняття на скеледромі дозволяють зміцнити всі групи м'язів, при цьому витрачається значна кількість калорій. Крім того, під час таких тренувань відбувається сплеск адреналіну, який не лише робить нас швидшими, сильнішими, витривалішими, але і дозволяє позбавитись від стресу.

Тут, як і в будь-якому спорті, для чудового результату потрібна регулярність — відвідуйте скеледром 2-3 разів на тиждень. Такий екстрим-фітнес може стати гарною альтернативою тренажерного залу та інших видів тренувань або ж прекрасним доповненням до них.

Плюси:

можна займатися в будь-який час року

сприяє швидкому схудненню

задіяні всі групи м'язів

підходить новачкам

Мінуси:

деякі медичні протипоказання

сильне навантаження на пальці

залежність від розкладу (якщо тренуєтеся групою)