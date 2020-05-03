 Більше бігу — більше сексу: правда в дослідженнях | RunNews | Champion.com.ua
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Більше бігу — більше сексу: правда в дослідженнях

Сьогодні 14:58 1476 0
Більше бігу — більше сексу: правда в дослідженнях

Джерело - https://golive.love/.

Без довгих передмов почну зі статистики: 78 атлетів почали бігати чотири рази на тиждень. Через дев’ять місяців вони повідомили, що мають більше сексу. Ба більше, зросла кількість оргазмів. Є тут прямий зв’язок чи це звичайний збіг обставин? Як взагалі біг впливає на секс? Спробувала розібратись, шукаючи правди в дослідженнях науковців та лікарів. Треба ж зрозуміти, чи варто бігати більше

Ви хочете більше

Активність — найкращий афродизіак. Ви пишаєтесь собою, і ваше лібідо підвищується. Взагалі, будь-яка фізична активність підіймає самооцінку. Ми приходимо з тренування, дивимось на себе в дзеркало в пошуках змін і бачимо ці зміни. Люди, які займаються спортом, відчувають себе красивими та бажаними в ліжку.

Такий вплив бігу на секс доведено багатьма дослідженнями та спостереженнями секс-терапевтів, акушерів-гінекологів та інших лікарів.

Ваш настрій та втома — не причина для відмови

Навряд чи хтось палає бажанням займатись сексом з похмурою та незадоволеною людиною. Пробіжка — це легкий спосіб вирішити проблему з поганим настроєм та стресом. Під час бігу ми отримуємо чималу порцію ендорфінів. Чим більше ви займаєтесь, тим рідше в кінці дня відчуваєте втому.

Тож після роботи вас вистачить не тільки на перегляд ТБ та безкінечне гортання стрічки соціальних мереж. Ви зможете виділити час для партнера та доброго сексу.

До речі, під час сексу відбувається потужний викид ендорфінів, а від цього ви стаєте щасливішими. 

Рівень тестостерону у чоловіка підвищується

Якщо рівень тестостерону в межах норми, він позитивно впливає на статевий потяг, підвищує кількість сперматозоїдів та контролює фертильність чоловіків. Після 30 років рівень тестостерону починає падати, і вирішити цю проблему може біг. Вченими доведено, що він підвищує рівень тестостерону в чоловіків на 15%.

Цікавий факт: у чоловіка, який виконує активні вправи 15 годин на тиждень або більше, концентрація сперматозоїдів на 73% більша, ніж у інших.

Але зверніть увагу: надвеликі об’єми тренувань можуть нашкодити вашому бажанню та виробленню сперматозоїдів. Наприклад, одразу після марафону сексу ніхто не захоче. Для того щоб лібідо не падало, не варто виходити за межі 150 км на тиждень. Іноді це неможливо, тому спробуйте просто постійно слідкувати за сном та відпочинком.

Вас легше запалити

Ще один факт позитивного впливу бігу на секс — виникнення сексуального збудження у жінок. Спостереження експертів показують, що біг, як і інші фізичні вправи, може призвести до сексуального збудження у жінок.

Наприклад, в одному з досліджень було виявлено, що пік жіночого збудження перепадає на 15-30 хвилину після тренування. Взагалі, під час бігу відбувається покращення кровотоку. Окрім спалювання жиру, це також означає, що ви матимете підвищену чутливість та змазку в статевих органах.

Покращення кровотоку позитивно впливає на здоров’я вашого серця та посилює ерекцію у чоловіків. Чим не причина після пробіжки прийняти душ разом? 

Ви стаєте більш витривалими

Дослідження кардіологів доводять нам прямий зв’язок між біговою та сексуальною витривалістю. За їхніми результатами, кожна додаткова хвилина бігу дарує нам 2-3 хвилини сексуальної активності. Таким чином, ви розширюєте горизонти своїх можливостей. 

Ви тішите партнера тим, що не втомлюєтесь під час сексу, як раніше. Ви не намагаєтесь закінчити цю справу якомога скоріше, аби вже відпочити і не відчувати біль у м’язах.

Крім того, після зміцнення тіла у вашого сексуального життя можуть з’явитися нові, недосяжні до цього пози.

Інтенсивніші та частіші оргазми

Центр подружніх та соціальних досліджень в США провів дослідження на жінках та чоловіках доросліше 18 років. В результаті стало зрозуміло, що люди, які мають більшу фізичну активність, спроможні легше та частіше досягати оргазму. Дослідження експертів з Каліфорнії виявило позитивний вплив 4-разової фізичної активності людини на тиждень. За таких умов кількість сексу в житті людини збільшується на 30%, а оргазмів — на 25%.

А тепер уявіть, що ви бігаєте та займаєтесь спортом вдвох. Тепер помножте перераховані вище пункти на два. Висновок може бути один: бігайте та отримуйте більше насолоди від сексу.

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