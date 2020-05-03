Три рецепти корисних боулів

Боули стали справжнім food-трендом. Це й не дивно, адже готуються вони швидко і легко, і можна додавати в них будь-які інгредієнти. Боули допомагають дотримуватися правильного харчування і з'їдати необхідну кількість овочів і фруктів. Крім того, це "фотогенічна" страва, тому прикрасить будь-який Instagram-профіль.

Боули можуть бути м'ясними або овочевими, солоними або солодкими, корисними або не дуже. Ділимося 3 рецептами корисних боулів на будь-який смак.

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З куркою

Інгредієнти:

1 куряча грудка;

0,5 склянки рису;

1 помідор;

2 столові ложки консервованої червоної квасолі;

2 столові ложки консервованої кукурудзи;

рослинна олія;

сіль, перець за смаком.

Приготування:

Відварити рис до готовності.

Курячу грудку помити, натерти сіллю і перцем. Потім викласти на змащену маслом і розпечену сковороду і посмажити до появи золотистого кольору.

Посмажене м'ясо нарізати шматочками.

У глибоку тарілку викласти курку, рис. Додати квасолю, кукурудзу і нарізаний помідор.

Овочевий

Інгредієнти:

2 моркви;

1 буряк;

2 помідори;

4 редиски;

2 склянки грецького йогурту;

2 зубчики часнику;

3 столові ложки оливкової олії;

3 столові ложки лимонного соку;

зелень за смаком.

Приготування:

Натерти моркву на тертці. Покласти її в глибоку тарілку. Заправити 1 столовою ложкою лимонного соку і 1 столовою ложкою оливкової олії. Перемішати.

Змішати в блендері 2 столові ложки соку лимона, 2 столові ложки оливкової олії та грецький йогурт.

Натерти буряк на тертці.

Нарізати редиску і помідори.

У тарілку з морквою викласти буряк, редиску і помідори.

Додати зверху заправку з йогурту, масла і лимонного соку.

За бажанням прикрасити зеленню.

Солодкий

Інгредієнти:

250-300 гр кефіру або несолодкого йогурту;

гранола;

будь-які фрукти чи ягоди (за смаком);

мед (за смаком).

Приготування:

Викласти гранолу в глибоку тарілку.

Додати в тарілку кефір або йогурт.

Зверху викласти фрукти чи ягоди.

Полити медом.