Три рецепти корисних боулів

Джерело - mixsport.pro.
Боули стали справжнім food-трендом. Це й не дивно, адже готуються вони швидко і легко, і можна додавати в них будь-які інгредієнти. Боули допомагають дотримуватися правильного харчування і з'їдати необхідну кількість овочів і фруктів. Крім того, це "фотогенічна" страва, тому прикрасить будь-який Instagram-профіль.
Боули можуть бути м'ясними або овочевими, солоними або солодкими, корисними або не дуже. Ділимося 3 рецептами корисних боулів на будь-який смак.
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З куркою
Інгредієнти:
1 куряча грудка;
0,5 склянки рису;
1 помідор;
2 столові ложки консервованої червоної квасолі;
2 столові ложки консервованої кукурудзи;
рослинна олія;
сіль, перець за смаком.
Приготування:
Відварити рис до готовності.
Курячу грудку помити, натерти сіллю і перцем. Потім викласти на змащену маслом і розпечену сковороду і посмажити до появи золотистого кольору.
Посмажене м'ясо нарізати шматочками.
У глибоку тарілку викласти курку, рис. Додати квасолю, кукурудзу і нарізаний помідор.
Овочевий
Інгредієнти:
2 моркви;
1 буряк;
2 помідори;
4 редиски;
2 склянки грецького йогурту;
2 зубчики часнику;
3 столові ложки оливкової олії;
3 столові ложки лимонного соку;
зелень за смаком.
Приготування:
Натерти моркву на тертці. Покласти її в глибоку тарілку. Заправити 1 столовою ложкою лимонного соку і 1 столовою ложкою оливкової олії. Перемішати.
Змішати в блендері 2 столові ложки соку лимона, 2 столові ложки оливкової олії та грецький йогурт.
Натерти буряк на тертці.
Нарізати редиску і помідори.
У тарілку з морквою викласти буряк, редиску і помідори.
Додати зверху заправку з йогурту, масла і лимонного соку.
За бажанням прикрасити зеленню.
Солодкий
Інгредієнти:
250-300 гр кефіру або несолодкого йогурту;
гранола;
будь-які фрукти чи ягоди (за смаком);
мед (за смаком).
Приготування:
Викласти гранолу в глибоку тарілку.
Додати в тарілку кефір або йогурт.
Зверху викласти фрукти чи ягоди.
Полити медом.