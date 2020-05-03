 Кава і тренування. Наскільки вони сумісні | RunNews | Champion.com.ua
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Кава і тренування. Наскільки вони сумісні

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Кава і тренування. Наскільки вони сумісні

Джерело - Чемпіон.

Кава перед тренуванням: переваги кофеїну

Головний діючий компонент кави - кофеїн, який в організмі людини виступає антагоністом аденозину. Останній є природним нейромедіатором - зв'язуючись з відповідними рецепторами, він заспокоює нервову систему, викликає відчуття заспокоєння і втоми.

Кофеїн впливає на ті ж рецептори, але дає протилежний ефект. Він підвищує активність клітин головного мозку і частоту серцевих скорочень, а також стимулює викид адреналіну.

Що це дає спортсмену:

- Адреналін готує організм у повну бойову готовність і забезпечує приплив бадьорості та енергії.

- Підвищена мозкова активність готує до поліпшення концентрації і координації: вам простіше сконцентруватися на вправі.

- Під впливом адреналіну м'язи активніше скорочуються, стають сильнішими і витривалішими: ви можете збільшити інтенсивність тренування.

- Дихання під впливом адреналіну стає більш легким і глибоким. Це в буквальному сенсі окрилює під час тренування.

- Завдяки кофеїну серце б'ється частіше: відповідно, м'язові клітини отримують більше кисню і поживних речовин, а значить, ефективніше працюють.

- Жир спалюється швидше. Під впливом адреналіну печінка і м'язи швидше витрачають глікоген, і в хід йдуть жирні кислоти, що зберігаються в жирових клітинах. Крім того, дослідження показали, що кофеїн розганяє метаболізм від 3 до 15%.

При цьому діє кофеїн дуже швидко. Зовсім немає сил після роботи, а попереду тренування? Випийте кави: від першого ковтка до ефекту бадьорості кофеїну проходить всього 10 хвилин. Правда, пити каву безпосередньо перед заняттям експерти все-таки не радять. Оптимальний час - за годину до заняття.

Чим загрожує зловживання кави

Навіть найкорисніший продукт хороший тільки в розумних кількостях. Кава не виняток: при всіх його перевагах, захоплюватися не варто.

По-перше, кава, як і будь-який стимулятор, викликає психологічну залежність і фізичне звикання. Згодом вам буде потрібна все більша "доза", щоб отримати бажаний ефект. А без кави взагалі не буде приємного припливу сил.

По-друге, у великих кількостях кава дає серйозне навантаження на серце і звужує судини, що може спричинити проблеми з тиском.

По-третє, надмірний кофеїн подразнює стінки шлунка - звідси печія, неприємні відчуття і навіть ризик розвитку гастриту або виразки.

Чи можна пити каву після тренування

Спокуса повернути собі бадьорість після інтенсивного заняття за допомогою чашечки кави великий. Але це не найкраща думка. Фізичне навантаження - стрес не тільки для м'язів, але і для нервової системи, і їй теж потрібно відновлення. Кофеїн, бувши стимулятором, заважає мозку розслабитися і відпочити. Навіщо вам гіперзбудливість?

І тим більше забудьте про каву, якщо тренування проходить ввечері - вам буде важче заснути.

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