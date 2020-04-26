Спорт під час місячних: що варто знати

Джерело - mixsport.pro.
Під час місячних в організмі жінки відбуваються зміни, які можуть на кілька днів внести корективи у звичний спосіб життя. Деякі жінки через погане самопочуття навіть змушені скасувати безліч справ, у тому числі й тренування. Розповідаємо, як правильно тренуватися під час місячних, аби чудово себе почувати і не нашкодити здоров'ю.
Як менструація впливає на організм
За кілька днів до початку менструації знижується рівень гормону естрогену, а рівень прогестерону підвищується. У ці дні сповільнюється метаболізм і в організмі затримується рідина. Саме тому напередодні місячних жінка може раптово побачити на вагах 1—2 зайві кілограми. У багатьох починається передменструальний синдром (ПМС), через який стає складно контролювати апетит і з'являються дратівливість і апатія. Також за кілька днів до місячних може виникати здуття живота, головний біль, прискорене серцебиття і метеоризм.
Під час менструації відбувається відторгнення ендометрію, починається зростання фолікулів, підвищується рівень естрогену, а показники гемоглобіну і феритину падають. Через це організм стає менш витривалим. Також у багатьох жінок менструація проходить важко і супроводжується сильними болями внизу живота, а іноді навіть нудотою, запамороченням і втратою свідомості.
Чи можна тренуватися під час місячних
Потрібно орієнтуватися на своє самопочуття. Якщо ви не страждаєте від ПМС і менструації проходять безболісно, можете не пропускати тренування. Якщо ви відчуваєте біль, але він не сильний, потрібно зменшити інтенсивність тренування і правильно добирати навантаження. У випадку, коли місячні проходять дуже болісно, звичайно ж, краще не йти на тренування. Не варто хвилюватися, що пропустили заняття — ви не розгубите форму за 3—4 дня.
Як правильно тренуватися під час менструації
Попри те, що фізичні навантаження під час місячних не заборонені, необхідно дотримуватися деяких правил.
У цей період заборонені:
силові вправи;
стрибки;
скручування;
вправи на нижні м'язи преса;
високоінтенсивні тренування.
Під час місячних рекомендується:
заняття йогою, пілатесом і стретчингом;
приділити увагу м'язам рук і плечей;
катання на велосипеді;
біг у помірному темпі.
Також варто скоротити тривалість тренування і робити меншу кількість повторень, ніж зазвичай.
Якщо відчуваєте біль внизу живота, спробуйте вийти на прогулянку. Внаслідок такого легкого фізичного навантаження можна зменшити больові відчуття і поліпшити настрій і самопочуття.