Спорт під час місячних: що варто знати

Під час місячних в організмі жінки відбуваються зміни, які можуть на кілька днів внести корективи у звичний спосіб життя. Деякі жінки через погане самопочуття навіть змушені скасувати безліч справ, у тому числі й тренування. Розповідаємо, як правильно тренуватися під час місячних, аби чудово себе почувати і не нашкодити здоров'ю.

Як менструація впливає на організм

За кілька днів до початку менструації знижується рівень гормону естрогену, а рівень прогестерону підвищується. У ці дні сповільнюється метаболізм і в організмі затримується рідина. Саме тому напередодні місячних жінка може раптово побачити на вагах 1—2 зайві кілограми. У багатьох починається передменструальний синдром (ПМС), через який стає складно контролювати апетит і з'являються дратівливість і апатія. Також за кілька днів до місячних може виникати здуття живота, головний біль, прискорене серцебиття і метеоризм.

Під час менструації відбувається відторгнення ендометрію, починається зростання фолікулів, підвищується рівень естрогену, а показники гемоглобіну і феритину падають. Через це організм стає менш витривалим. Також у багатьох жінок менструація проходить важко і супроводжується сильними болями внизу живота, а іноді навіть нудотою, запамороченням і втратою свідомості.

Чи можна тренуватися під час місячних

Потрібно орієнтуватися на своє самопочуття. Якщо ви не страждаєте від ПМС і менструації проходять безболісно, ​​можете не пропускати тренування. Якщо ви відчуваєте біль, але він не сильний, потрібно зменшити інтенсивність тренування і правильно добирати навантаження. У випадку, коли місячні проходять дуже болісно, ​​звичайно ж, краще не йти на тренування. Не варто хвилюватися, що пропустили заняття — ви не розгубите форму за 3—4 дня.

Як правильно тренуватися під час менструації

Попри те, що фізичні навантаження під час місячних не заборонені, необхідно дотримуватися деяких правил.

У цей період заборонені:

силові вправи;

стрибки;

скручування;

вправи на нижні м'язи преса;

високоінтенсивні тренування.

Під час місячних рекомендується:

заняття йогою, пілатесом і стретчингом;

приділити увагу м'язам рук і плечей;

катання на велосипеді;

біг у помірному темпі.

Також варто скоротити тривалість тренування і робити меншу кількість повторень, ніж зазвичай.

Якщо відчуваєте біль внизу живота, спробуйте вийти на прогулянку. Внаслідок такого легкого фізичного навантаження можна зменшити больові відчуття і поліпшити настрій і самопочуття.