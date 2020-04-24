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Найкращі застосунки для занять спортом вдома

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Найкращі застосунки для занять спортом вдома

Як показала практика, навіть у домашніх умовах, без професійного спорядження та тренажерів, можна досягти бажаних результатів тренінгу. Але для цього потрібна гарна мотивація та якісний помічник. У цьому випадку це фітнес-застосунки для смартфонів та планшетів. 

Фітнес-застосунок — це мобільна програма, яка містить у собі візуалізовану інструкцію з виконання спортивних вправ. Програми сформовані професійними інструкторами.

В огляд потрапили застосунки з комплексними або уніфікованими програмами для наступного результату:

набір м’язової маси;

спалювання підшкірного жиру;

тонус м’язів або фізична реабілітація;

поліпшення розтяжки.

Багато користувачів недооцінюють можливості спортивних тренувань із залученням власної ваги. Велика частина застосунків для занять спортом вдома заснована на програмах тренінгу без спеціального спорядження й обладнання. Максимум, який може знадобитися — це м’який килимок, пара легких гантелей та еластична фітнес-гумка.

Програми фітнес-застосунків складені таким чином, щоб користувач чітко дотримувався інструкції виконання вправ. Обрана програма орієнтована на плавне збільшення навантаження, за рахунок чого досягається прогрес. Якісна візуалізація й докладний опис техніки виконання дозволяють обходитися без фітнес-інструктора. Самі собою спортивні вправи виконують роль фахівця, але у форматі електронного помічника.

Огляд найкращих фітнес-застосунків  для смартфонів і планшетів

Seven — 7-хвилинні вправи (iOS та Android)

Інтерактивний застосунок Seven дозволяє приділяти всього 7 хвилин на день для тренінгу. Цього достатньо, щоб підтримувати тіло в тонусі й скорегувати фігуру. Зручно, що можна скласти докладний план занять, вказавши власні цілі. Наприклад, збільшити обсяг сідниць або "просушити" прес.

Після аналізу заявлених параметрів тіла, застосунок запропонує оптимальний набір послідовних вправ. Усього за одне заняття виконується 12 вправ по 30 секунд з 10-секундними перервами. Подібний ритм відмінно підходить і для жінок, і для чоловіків.

Тренування для дому — ніякого обладнання (iOS та Android)

Ця мобільна програма у 2018 році отримала нагороду "Кращий застосунок" за версією Google Play у розділі "Фітнес". Вона являє собою збірник детально показаних та описаних тренувань із власною вагою для чоловіків і жінок. Користувачеві досить вказати свої параметри й вибрати бажаний рівень підготовки. Доступні фітнес-програми орієнтовані на балансування ваги й збільшення обсягу м’язів грудей, спини, рук, преса, сідниць і ніг.

Користувачі відзначають, що візуалізація занять виконана на високому рівні. Інструкції з виконання вправ докладні й зрозумілі навіть тим, хто раніше ніколи не займався спортом. Для новачків надаються поради та рекомендації від тренерів із тактики виконання складних завдань.

Додатковим бонусом стане можливість відстеження власного прогресу з контролем базових показників. 

Nike+ Training Club (iOS та Android)

Цей мобільний застосунок був розроблений компанією Nike. Можливо, у ньому зібрана найбільша колекція домашніх тренувань із поетапною та візуалізованою інструкцією з техніки виконання. Усього користувачеві доступно 190 програм занять тривалістю до 45 хвилин.

Особливістю є те, що в застосунок додані інструкції для занять не тільки в домашніх умовах, але й для тренажерного залу. Також окремо можна вибрати тренування з бігу, які дозволяють досягти вагомого прогресу на коротких або довгих дистанціях. Версії для iOS та Android інтегруються зі smart-годинником, що робить керування тренінгом і контроль часом ще зручніше.

Застосунок вибудовує персоналізовані програми за вказаними параметрами тіла з урахуванням, щоб помітний прогрес з’явився вже за 4 тижні. Здорово, що в процесі можна отримувати приємні бонуси й ділитися результатами зі своїми друзями.

Худнемо за 30 днів — тренування вдома (iOS та Android)

Застосунок заснований на 30-денній програмі фізичних тренувань у домашніх умовах. Це оптимальне рішення для тих, кому потрібно комплексно підготувати тіло, наприклад, до пляжного сезону. План тренувань спрямований на спалювання підшкірного жиру, збільшення обсягу м’язів на животі, сідницях, у руках, грудях і спині. Для виконання фітнес-програми буде потрібнен тільки м’який килимок.

У середньому, на одне заняття доведеться витратити близько 15–30 хвилин. Для цього можна контролювати всі показники тіла, стежити за інтенсивністю тренувань, постійно збільшувати навантаження. Але програми збудовані професійними інструкторами, тому цей функціонал вже закладений у базу.

8FIT (iOS та Android)

Ця програма стане не тільки персональним фітнес-тренером, а й дієтологом одночасно! Програми домашніх спортивних занять орієнтовані на систему Tabata, коли короткі інтенсивні вправи чергуються з нетривалим відпочинком. Це дуже добре працює на коригування ваги, оскільки кардіонавантаження сприяє спалюванню підшкірного жиру й збільшенню витривалості.

Після реєстрації у 8FIT необхідно заповнити анкету з параметрами свого тіла. На підставі цього буде підібраний оптимальний склад тренувань і меню харчування з граничною межею калорійності на один день. Користувачеві залишиться тільки дотримуватися рекомендацій і не пропускати домашні заняття.

Adidas Training — фітнес та тренування вдома

Компанія Adidas вирішила не відставати від тренда, розробивши власний мобільний застосунок для домашнього фітнесу.

Особливості:

наявність професійно знятих відеоінструкцій;

розділ із новинами й цікавими спортивним контентом;

побудова індивідуальної програми на 12 тижнів;

контроль за прогресом;

наявність голосового російськомовного супроводу інструкцій до вправ;

можливість тренуватися з друзями у віддаленому форматі.

Усі представлені тут програми для домашнього фітнесу розширюють можливості фізичної активності без обладнання та тренажерів. Застосунки з легкістю синхронізуються зі smart-годинником від різних виробників, а зображення можна виводити на великий телевізор (підтримується не в усьому програмному забезпеченні). Не пропустіть можливість підтримувати тіло у формі, приділяючи спорту всього до 30 хвилин на день!

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